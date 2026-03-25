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Signals / MetaTrader 5 / VOGTRADE MT5
Vasil' Abdullin

VOGTRADE MT5

Vasil' Abdullin
Vasil' Abdullin

Vasil' Abdullin

0 reviews
Reliability
30 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 265%
Alpari-MT5
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 751
Profit Trades:
1 792 (65.13%)
Loss Trades:
959 (34.86%)
Best trade:
85.32 USD
Worst trade:
-152.25 USD
Gross Profit:
7 717.38 USD (378 257 pips)
Gross Loss:
-5 945.45 USD (902 296 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (54.05 USD)
Maximal consecutive profit:
203.10 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
98.86%
Max deposit load:
30.77%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
29
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
6.22
Long Trades:
1 427 (51.87%)
Short Trades:
1 324 (48.13%)
Profit Factor:
1.30
Expected Payoff:
0.64 USD
Average Profit:
4.31 USD
Average Loss:
-6.20 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-136.96 USD)
Maximal consecutive loss:
-241.23 USD (5)
Monthly growth:
12.12%
Annual Forecast:
147.01%
Algo trading:
60%
Drawdown by balance:
Absolute:
99.92 USD
Maximal:
284.72 USD (18.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
19.11% (285.71 USD)
By Equity:
62.74% (1 435.92 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDUSD 1659
EURUSD 725
NAS100 196
GBPUSD 144
XAUUSD 26
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 1.7K
EURUSD 730
NAS100 -808
GBPUSD 181
XAUUSD 8
USDJPY -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 885
EURUSD -19K
NAS100 -512K
GBPUSD 4.9K
XAUUSD 981
USDJPY -129
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +85.32 USD
Worst trade: -152 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +54.05 USD
Maximal consecutive loss: -136.96 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Alpari-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.18 × 197
AdmiralMarkets-MT5
0.30 × 37
QTrade-Server
0.33 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ActivTrades-Server
0.55 × 345
FIBOGroup-MT5 Server
0.57 × 14
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 65
ICMarkets-MT5
0.76 × 908
TitanFX-MT5-01
0.77 × 400
FusionMarkets-Live
0.95 × 42
StriforLLC-Live
1.00 × 2
Alpari-MT5
1.16 × 11460
59 more...
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Торговая система:
Тип: алгоритмическая торговля с ручной корректировкой и донастройкой.
Цель: стабильный рост при контролируемом риске.
Ориентир по доходности: 10%-20% в месяц (при стабильных условиях),

Торговые активы: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (возможны добавления и изменения).
Рекомендуемый депозит: от 1600$    Кредитное плечо: 500

Вывод прибыли: 1-2 раза в месяц. Это создает прозрачную базу для копирования новыми подписчиками.


Для точного копирования используйте формулу: Ваш депозит = депозит провайдера + 7%

Пример: Депозит провайдера $1600 == Ваш оптимальный депозит от $1720.


Присоединяйтесь к сообществу VOGCAPITAL_TradeSignals — группа для обсуждения MQL5-сигналов VOGCAPITAL, торговых роботов и обмена опытом. 🚀


Моя реферальная ссылка брокера Alpari : https://alparitrading.net/?Referral=62975   Выгодно всем!

!! Важное предупреждение !! : Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Рынок Форекс сопряжен с высокими рисками, в трейдинге нет «Святого Грааля».

Инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять.


No reviews
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 04:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 16:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 09:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.12 22:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 20:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 07:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 22:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 20:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
VOGTRADE MT5
30 USD per month
265%
0
0
USD
1.8K
USD
30
60%
2 751
65%
99%
1.29
0.64
USD
63%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.