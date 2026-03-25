- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1659
|EURUSD
|725
|NAS100
|196
|GBPUSD
|144
|XAUUSD
|26
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|1.7K
|EURUSD
|730
|NAS100
|-808
|GBPUSD
|181
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|-9
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|885
|EURUSD
|-19K
|NAS100
|-512K
|GBPUSD
|4.9K
|XAUUSD
|981
|USDJPY
|-129
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Alpari-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.18 × 197
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.30 × 37
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ActivTrades-Server
|0.55 × 345
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.57 × 14
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.65 × 65
|
ICMarkets-MT5
|0.76 × 908
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 400
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 42
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 2
|
Alpari-MT5
|1.16 × 11460
Вывод прибыли: 1-2 раза в месяц. Это создает прозрачную базу для копирования новыми подписчиками.
Для точного копирования используйте формулу: Ваш депозит = депозит провайдера + 7%
Пример: Депозит провайдера $1600 == Ваш оптимальный депозит от $1720.
Присоединяйтесь к сообществу VOGCAPITAL_TradeSignals — группа для обсуждения MQL5-сигналов VOGCAPITAL, торговых роботов и обмена опытом. 🚀
Моя реферальная ссылка брокера Alpari : https://alparitrading.net/?Referral=62975 Выгодно всем!
!! Важное предупреждение !! : Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Рынок Форекс сопряжен с высокими рисками, в трейдинге нет «Святого Грааля».
Инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять.
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