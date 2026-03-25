Торговая система:

Тип: алгоритмическая торговля с ручной корректировкой и донастройкой.

Цель: стабильный рост при контролируемом риске.

Ориентир по доходности: 10%-20% в месяц (при стабильных условиях),

Торговые активы: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (возможны добавления и изменения).

Рекомендуемый депозит: от 1600$ Кредитное плечо: 500

Пример: Депозит провайдера $1600 == Ваш оптимальный депозит от $1720.

Для точного копирования используйте формулу: Ваш депозит = депозит провайдера + 7%





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!! Важное предупреждение !! : Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Рынок Форекс сопряжен с высокими рисками, в трейдинге нет «Святого Грааля».

Инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять.