Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real12 0.00 × 1 GoMarkets-Live 0.00 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 Exness-MT5Real7 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 0.71 × 51 Exness-MT5Real 3.05 × 480 TitanFX-MT5-01 3.18 × 11 RoboForex-ECN 3.38 × 8 ICTrading-MT5-4 3.50 × 2 FPMarketsSC-Live 3.67 × 3 Exness-MT5Real3 5.84 × 19 RoboForex-Pro 6.73 × 11 FBSTradestone-Real 7.45 × 53 AlfaForexRU-Real 9.33 × 3 XMGlobal-MT5 16 16.21 × 33 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика