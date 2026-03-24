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Сигналы / MetaTrader 5 / Future 3
Radu Flaviu Chebutiu

Future 3

Radu Flaviu Chebutiu
Radu Flaviu Chebutiu

Radu Flaviu Chebutiu

0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 74%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
653
Прибыльных трейдов:
354 (54.21%)
Убыточных трейдов:
299 (45.79%)
Лучший трейд:
119.27 USD
Худший трейд:
-148.82 USD
Общая прибыль:
3 839.99 USD (358 742 pips)
Общий убыток:
-3 133.58 USD (321 594 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (78.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
287.85 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
99.00%
Макс. загрузка депозита:
154.07%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
365 (55.90%)
Коротких трейдов:
288 (44.10%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
10.85 USD
Средний убыток:
-10.48 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-93.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.46 USD (2)
Прирост в месяц:
15.20%
Годовой прогноз:
184.46%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.66 USD
Максимальная:
404.36 USD (31.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.95% (404.36 USD)
По эквити:
68.88% (612.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 73
GBPUSD 51
USDJPY 48
CADJPY 46
AUDJPY 44
EURAUD 41
AUDSGD 36
USDCHF 36
GBPAUD 35
AUDCHF 33
NZDUSD 32
EURMXN 31
GBPNZD 29
AUDCAD 27
NZDJPY 27
AUDNZD 25
NZDCAD 23
CADCHF 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 60
GBPUSD 195
USDJPY 136
CADJPY -167
AUDJPY 234
EURAUD 263
AUDSGD -58
USDCHF 125
GBPAUD 130
AUDCHF -99
NZDUSD -392
EURMXN 73
GBPNZD -9
AUDCAD 92
NZDJPY 126
AUDNZD -5
NZDCAD 66
CADCHF -65
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD -1.4K
GBPUSD 10K
USDJPY 13K
CADJPY -5.9K
AUDJPY 10K
EURAUD 7.8K
AUDSGD -1.7K
USDCHF 3K
GBPAUD 5K
AUDCHF -4K
NZDUSD -19K
EURMXN 2.4K
GBPNZD 3.1K
AUDCAD 7.3K
NZDJPY -503
AUDNZD 142
NZDCAD 7.8K
CADCHF -631
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.27 USD
Худший трейд: -149 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +78.40 USD
Макс. убыток в серии: -93.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real12
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.71 × 51
Exness-MT5Real
3.05 × 480
TitanFX-MT5-01
3.18 × 11
RoboForex-ECN
3.38 × 8
ICTrading-MT5-4
3.50 × 2
FPMarketsSC-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real3
5.84 × 19
RoboForex-Pro
6.73 × 11
FBSTradestone-Real
7.45 × 53
AlfaForexRU-Real
9.33 × 3
XMGlobal-MT5 16
16.21 × 33
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Нет отзывов
2026.08.09 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 21:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 12:48
No swaps are charged
2026.08.06 12:48
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.03 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 19:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 17:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 19:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Future 3
100 USD в месяц
74%
0
0
USD
1.7K
USD
20
88%
653
54%
99%
1.22
1.08
USD
69%
1:500
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