- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
653
Прибыльных трейдов:
354 (54.21%)
Убыточных трейдов:
299 (45.79%)
Лучший трейд:
119.27 USD
Худший трейд:
-148.82 USD
Общая прибыль:
3 839.99 USD (358 742 pips)
Общий убыток:
-3 133.58 USD (321 594 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (78.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
287.85 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
99.00%
Макс. загрузка депозита:
154.07%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
365 (55.90%)
Коротких трейдов:
288 (44.10%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
10.85 USD
Средний убыток:
-10.48 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-93.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.46 USD (2)
Прирост в месяц:
15.20%
Годовой прогноз:
184.46%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.66 USD
Максимальная:
404.36 USD (31.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.95% (404.36 USD)
По эквити:
68.88% (612.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|73
|GBPUSD
|51
|USDJPY
|48
|CADJPY
|46
|AUDJPY
|44
|EURAUD
|41
|AUDSGD
|36
|USDCHF
|36
|GBPAUD
|35
|AUDCHF
|33
|NZDUSD
|32
|EURMXN
|31
|GBPNZD
|29
|AUDCAD
|27
|NZDJPY
|27
|AUDNZD
|25
|NZDCAD
|23
|CADCHF
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|60
|GBPUSD
|195
|USDJPY
|136
|CADJPY
|-167
|AUDJPY
|234
|EURAUD
|263
|AUDSGD
|-58
|USDCHF
|125
|GBPAUD
|130
|AUDCHF
|-99
|NZDUSD
|-392
|EURMXN
|73
|GBPNZD
|-9
|AUDCAD
|92
|NZDJPY
|126
|AUDNZD
|-5
|NZDCAD
|66
|CADCHF
|-65
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|10K
|USDJPY
|13K
|CADJPY
|-5.9K
|AUDJPY
|10K
|EURAUD
|7.8K
|AUDSGD
|-1.7K
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|5K
|AUDCHF
|-4K
|NZDUSD
|-19K
|EURMXN
|2.4K
|GBPNZD
|3.1K
|AUDCAD
|7.3K
|NZDJPY
|-503
|AUDNZD
|142
|NZDCAD
|7.8K
|CADCHF
|-631
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.27 USD
Худший трейд: -149 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +78.40 USD
Макс. убыток в серии: -93.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.71 × 51
|
Exness-MT5Real
|3.05 × 480
|
TitanFX-MT5-01
|3.18 × 11
|
RoboForex-ECN
|3.38 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|3.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|5.84 × 19
|
RoboForex-Pro
|6.73 × 11
|
FBSTradestone-Real
|7.45 × 53
|
AlfaForexRU-Real
|9.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 16
|16.21 × 33
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
74%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
20
88%
653
54%
99%
1.22
1.08
USD
USD
69%
1:500