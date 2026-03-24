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Radu Flaviu Chebutiu

Future 3

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368 (53.48%)
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320 (46.51%)
最好交易:
119.27 USD
最差交易:
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毛利:
3 953.83 USD (386 858 pips)
毛利亏损:
-3 391.77 USD (330 093 pips)
最大连续赢利:
14 (78.40 USD)
最大连续盈利:
287.85 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
99.00%
最大入金加载:
154.07%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
74
平均持有时间:
8 天
采收率:
1.39
长期交易:
379 (55.09%)
短期交易:
309 (44.91%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
10.74 USD
平均损失:
-10.60 USD
最大连续失误:
9 (-93.31 USD)
最大连续亏损:
-150.46 USD (2)
每月增长:
8.11%
年度预测:
98.42%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
89.66 USD
最大值:
404.36 USD (31.95%)
相对跌幅:
结余:
31.95% (404.36 USD)
净值:
68.88% (612.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 77
GBPUSD 55
USDJPY 48
CADJPY 46
AUDJPY 44
AUDSGD 43
EURAUD 42
NZDUSD 37
USDCHF 36
GBPAUD 36
AUDCHF 34
AUDCAD 33
EURMXN 32
GBPNZD 29
NZDJPY 27
AUDNZD 26
NZDCAD 24
CADCHF 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 11
GBPUSD 99
USDJPY 136
CADJPY -167
AUDJPY 234
AUDSGD -45
EURAUD 288
NZDUSD -468
USDCHF 125
GBPAUD 135
AUDCHF -96
AUDCAD 103
EURMXN 117
GBPNZD -9
NZDJPY 126
AUDNZD -6
NZDCAD 70
CADCHF -91
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD -2.6K
GBPUSD 7.9K
USDJPY 13K
CADJPY -5.9K
AUDJPY 10K
AUDSGD -782
EURAUD 8K
NZDUSD -21K
USDCHF 3K
GBPAUD 5.8K
AUDCHF -3.8K
AUDCAD 7.4K
EURMXN 27K
GBPNZD 3.1K
NZDJPY -503
AUDNZD 22
NZDCAD 8.3K
CADCHF -2.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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Exness-MT5Real7
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RoboForex-ECN
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ICTrading-MT5-4
3.50 × 2
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Exness-MT5Real3
5.84 × 19
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6.73 × 11
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AlfaForexRU-Real
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2026.08.09 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 21:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 12:48
No swaps are charged
2026.08.06 12:48
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.03 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 19:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 17:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 19:14
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2026.07.29 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 05:10
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2026.07.29 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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53%
99%
1.16
0.82
USD
69%
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