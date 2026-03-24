- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
688
盈利交易:
368 (53.48%)
亏损交易:
320 (46.51%)
最好交易:
119.27 USD
最差交易:
-148.82 USD
毛利:
3 953.83 USD (386 858 pips)
毛利亏损:
-3 391.77 USD (330 093 pips)
最大连续赢利:
14 (78.40 USD)
最大连续盈利:
287.85 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
99.00%
最大入金加载:
154.07%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
74
平均持有时间:
8 天
采收率:
1.39
长期交易:
379 (55.09%)
短期交易:
309 (44.91%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
10.74 USD
平均损失:
-10.60 USD
最大连续失误:
9 (-93.31 USD)
最大连续亏损:
-150.46 USD (2)
每月增长:
8.11%
年度预测:
98.42%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
89.66 USD
最大值:
404.36 USD (31.95%)
相对跌幅:
结余:
31.95% (404.36 USD)
净值:
68.88% (612.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|77
|GBPUSD
|55
|USDJPY
|48
|CADJPY
|46
|AUDJPY
|44
|AUDSGD
|43
|EURAUD
|42
|NZDUSD
|37
|USDCHF
|36
|GBPAUD
|36
|AUDCHF
|34
|AUDCAD
|33
|EURMXN
|32
|GBPNZD
|29
|NZDJPY
|27
|AUDNZD
|26
|NZDCAD
|24
|CADCHF
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|99
|USDJPY
|136
|CADJPY
|-167
|AUDJPY
|234
|AUDSGD
|-45
|EURAUD
|288
|NZDUSD
|-468
|USDCHF
|125
|GBPAUD
|135
|AUDCHF
|-96
|AUDCAD
|103
|EURMXN
|117
|GBPNZD
|-9
|NZDJPY
|126
|AUDNZD
|-6
|NZDCAD
|70
|CADCHF
|-91
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|-2.6K
|GBPUSD
|7.9K
|USDJPY
|13K
|CADJPY
|-5.9K
|AUDJPY
|10K
|AUDSGD
|-782
|EURAUD
|8K
|NZDUSD
|-21K
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|5.8K
|AUDCHF
|-3.8K
|AUDCAD
|7.4K
|EURMXN
|27K
|GBPNZD
|3.1K
|NZDJPY
|-503
|AUDNZD
|22
|NZDCAD
|8.3K
|CADCHF
|-2.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.27 USD
最差交易: -149 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +78.40 USD
最大连续亏损: -93.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.71 × 51
|
Exness-MT5Real
|3.05 × 480
|
TitanFX-MT5-01
|3.18 × 11
|
RoboForex-ECN
|3.38 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|3.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|5.84 × 19
|
RoboForex-Pro
|6.73 × 11
|
FBSTradestone-Real
|7.45 × 53
|
AlfaForexRU-Real
|9.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 16
|16.21 × 33
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
59%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
20
88%
688
53%
99%
1.16
0.82
USD
USD
69%
1:500