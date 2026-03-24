- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
650
Profit Trades:
354 (54.46%)
Loss Trades:
296 (45.54%)
Best trade:
119.27 USD
Worst trade:
-148.82 USD
Gross Profit:
3 839.99 USD (358 742 pips)
Gross Loss:
-3 102.07 USD (318 959 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (78.40 USD)
Maximal consecutive profit:
287.85 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
99.00%
Max deposit load:
154.07%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
63
Avg holding time:
7 days
Recovery Factor:
1.82
Long Trades:
364 (56.00%)
Short Trades:
286 (44.00%)
Profit Factor:
1.24
Expected Payoff:
1.14 USD
Average Profit:
10.85 USD
Average Loss:
-10.48 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-93.31 USD)
Maximal consecutive loss:
-150.46 USD (2)
Monthly growth:
16.42%
Annual Forecast:
199.24%
Algo trading:
88%
Drawdown by balance:
Absolute:
89.66 USD
Maximal:
404.36 USD (31.95%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.95% (404.36 USD)
By Equity:
68.88% (612.27 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|72
|GBPUSD
|51
|USDJPY
|48
|CADJPY
|46
|AUDJPY
|44
|EURAUD
|40
|AUDSGD
|36
|USDCHF
|36
|GBPAUD
|35
|AUDCHF
|33
|NZDUSD
|32
|EURMXN
|31
|GBPNZD
|28
|AUDCAD
|27
|NZDJPY
|27
|AUDNZD
|25
|NZDCAD
|23
|CADCHF
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|71
|GBPUSD
|195
|USDJPY
|136
|CADJPY
|-167
|AUDJPY
|234
|EURAUD
|273
|AUDSGD
|-58
|USDCHF
|125
|GBPAUD
|130
|AUDCHF
|-99
|NZDUSD
|-392
|EURMXN
|73
|GBPNZD
|0
|AUDCAD
|92
|NZDJPY
|126
|AUDNZD
|-5
|NZDCAD
|66
|CADCHF
|-65
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|-859
|GBPUSD
|10K
|USDJPY
|13K
|CADJPY
|-5.9K
|AUDJPY
|10K
|EURAUD
|8.2K
|AUDSGD
|-1.7K
|USDCHF
|3K
|GBPAUD
|5K
|AUDCHF
|-4K
|NZDUSD
|-19K
|EURMXN
|2.4K
|GBPNZD
|4.8K
|AUDCAD
|7.3K
|NZDJPY
|-503
|AUDNZD
|142
|NZDCAD
|7.8K
|CADCHF
|-631
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +119.27 USD
Worst trade: -149 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +78.40 USD
Maximal consecutive loss: -93.31 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FPTradingLLC-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.71 × 51
|
Exness-MT5Real
|3.05 × 480
|
TitanFX-MT5-01
|3.18 × 11
|
RoboForex-ECN
|3.25 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|3.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|5.84 × 19
|
RoboForex-Pro
|6.73 × 11
|
FBSTradestone-Real
|7.45 × 53
|
AlfaForexRU-Real
|9.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 16
|16.21 × 33
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
100 USD per month
78%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
20
88%
650
54%
99%
1.23
1.14
USD
USD
69%
1:500