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Signals / MetaTrader 5 / Future 3
Radu Flaviu Chebutiu

Future 3

Radu Flaviu Chebutiu
Radu Flaviu Chebutiu

Radu Flaviu Chebutiu

0 reviews
Reliability
20 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2026 78%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
650
Profit Trades:
354 (54.46%)
Loss Trades:
296 (45.54%)
Best trade:
119.27 USD
Worst trade:
-148.82 USD
Gross Profit:
3 839.99 USD (358 742 pips)
Gross Loss:
-3 102.07 USD (318 959 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (78.40 USD)
Maximal consecutive profit:
287.85 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
99.00%
Max deposit load:
154.07%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
63
Avg holding time:
7 days
Recovery Factor:
1.82
Long Trades:
364 (56.00%)
Short Trades:
286 (44.00%)
Profit Factor:
1.24
Expected Payoff:
1.14 USD
Average Profit:
10.85 USD
Average Loss:
-10.48 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-93.31 USD)
Maximal consecutive loss:
-150.46 USD (2)
Monthly growth:
16.42%
Annual Forecast:
199.24%
Algo trading:
88%
Drawdown by balance:
Absolute:
89.66 USD
Maximal:
404.36 USD (31.95%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.95% (404.36 USD)
By Equity:
68.88% (612.27 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDUSD 72
GBPUSD 51
USDJPY 48
CADJPY 46
AUDJPY 44
EURAUD 40
AUDSGD 36
USDCHF 36
GBPAUD 35
AUDCHF 33
NZDUSD 32
EURMXN 31
GBPNZD 28
AUDCAD 27
NZDJPY 27
AUDNZD 25
NZDCAD 23
CADCHF 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 71
GBPUSD 195
USDJPY 136
CADJPY -167
AUDJPY 234
EURAUD 273
AUDSGD -58
USDCHF 125
GBPAUD 130
AUDCHF -99
NZDUSD -392
EURMXN 73
GBPNZD 0
AUDCAD 92
NZDJPY 126
AUDNZD -5
NZDCAD 66
CADCHF -65
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD -859
GBPUSD 10K
USDJPY 13K
CADJPY -5.9K
AUDJPY 10K
EURAUD 8.2K
AUDSGD -1.7K
USDCHF 3K
GBPAUD 5K
AUDCHF -4K
NZDUSD -19K
EURMXN 2.4K
GBPNZD 4.8K
AUDCAD 7.3K
NZDJPY -503
AUDNZD 142
NZDCAD 7.8K
CADCHF -631
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +119.27 USD
Worst trade: -149 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +78.40 USD
Maximal consecutive loss: -93.31 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FPTradingLLC-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real12
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.71 × 51
Exness-MT5Real
3.05 × 480
TitanFX-MT5-01
3.18 × 11
RoboForex-ECN
3.25 × 8
ICTrading-MT5-4
3.50 × 2
FPMarketsSC-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real3
5.84 × 19
RoboForex-Pro
6.73 × 11
FBSTradestone-Real
7.45 × 53
AlfaForexRU-Real
9.33 × 3
XMGlobal-MT5 16
16.21 × 33
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No reviews
2026.08.06 12:48
No swaps are charged
2026.08.06 12:48
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.03 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 19:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 17:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 19:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 21:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 05:56
No swaps are charged on the signal account
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Future 3
100 USD per month
78%
0
0
USD
1.7K
USD
20
88%
650
54%
99%
1.23
1.14
USD
69%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

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