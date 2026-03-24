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Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Orion Vantage
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Orion Vantage

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 51%
VantageMarkets-Live 15
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
577
Прибыльных трейдов:
542 (93.93%)
Убыточных трейдов:
35 (6.07%)
Лучший трейд:
18.30 USD
Худший трейд:
-19.09 USD
Общая прибыль:
685.82 USD (94 099 pips)
Общий убыток:
-230.39 USD (29 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
104 (95.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.21 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
99.58%
Макс. загрузка депозита:
7.91%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.76
Длинных трейдов:
210 (36.40%)
Коротких трейдов:
367 (63.60%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-6.58 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-77.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.99 USD (10)
Прирост в месяц:
15.11%
Годовой прогноз:
183.35%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.73 USD (7.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.18% (95.73 USD)
По эквити:
31.27% (347.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 113
AUDCAD 68
EURJPY 48
GBPAUD 46
USDCHF 46
GBPSGD 31
GBPCAD 30
EURCAD 27
NZDJPY 26
NZDCAD 25
USDSGD 21
NZDUSD 16
USDJPY 15
AUDCHF 12
CHFSGD 12
EURAUD 11
EURSGD 10
GBPUSD 5
NZDCHF 4
EURCHF 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 88
AUDCAD 37
EURJPY 41
GBPAUD 38
USDCHF 56
GBPSGD 12
GBPCAD 44
EURCAD 12
NZDJPY 8
NZDCAD 13
USDSGD 17
NZDUSD 15
USDJPY 40
AUDCHF -17
CHFSGD 19
EURAUD 4
EURSGD 17
GBPUSD 6
NZDCHF -1
EURCHF 9
EURUSD 4
EURGBP -13
USDCAD 3
GBPJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 15K
AUDCAD 5.1K
EURJPY 6.5K
GBPAUD 5.4K
USDCHF 4.5K
GBPSGD 1.5K
GBPCAD 6.1K
EURCAD 1.6K
NZDJPY 1.3K
NZDCAD 1.8K
USDSGD 2.1K
NZDUSD 1.5K
USDJPY 6.3K
AUDCHF -1.3K
CHFSGD 2.4K
EURAUD 628
EURSGD 2.1K
GBPUSD 571
NZDCHF -94
EURCHF 699
EURUSD 412
EURGBP -994
USDCAD 466
GBPJPY 806
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.30 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +95.53 USD
Макс. убыток в серии: -77.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real37
2.00 × 2
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Нет отзывов
2026.07.07 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 08:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 21:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.02 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.25 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.24 18:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.24 16:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.03.24 16:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.24 16:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid Orion Vantage
100 USD в месяц
51%
0
0
USD
1.3K
USD
20
96%
577
93%
100%
2.97
0.79
USD
31%
1:500
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