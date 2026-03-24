- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
577
Прибыльных трейдов:
542 (93.93%)
Убыточных трейдов:
35 (6.07%)
Лучший трейд:
18.30 USD
Худший трейд:
-19.09 USD
Общая прибыль:
685.82 USD (94 099 pips)
Общий убыток:
-230.39 USD (29 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
104 (95.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.21 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
99.58%
Макс. загрузка депозита:
7.91%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.76
Длинных трейдов:
210 (36.40%)
Коротких трейдов:
367 (63.60%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-6.58 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-77.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.99 USD (10)
Прирост в месяц:
15.11%
Годовой прогноз:
183.35%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.73 USD (7.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.18% (95.73 USD)
По эквити:
31.27% (347.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|113
|AUDCAD
|68
|EURJPY
|48
|GBPAUD
|46
|USDCHF
|46
|GBPSGD
|31
|GBPCAD
|30
|EURCAD
|27
|NZDJPY
|26
|NZDCAD
|25
|USDSGD
|21
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|15
|AUDCHF
|12
|CHFSGD
|12
|EURAUD
|11
|EURSGD
|10
|GBPUSD
|5
|NZDCHF
|4
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|88
|AUDCAD
|37
|EURJPY
|41
|GBPAUD
|38
|USDCHF
|56
|GBPSGD
|12
|GBPCAD
|44
|EURCAD
|12
|NZDJPY
|8
|NZDCAD
|13
|USDSGD
|17
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|40
|AUDCHF
|-17
|CHFSGD
|19
|EURAUD
|4
|EURSGD
|17
|GBPUSD
|6
|NZDCHF
|-1
|EURCHF
|9
|EURUSD
|4
|EURGBP
|-13
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|15K
|AUDCAD
|5.1K
|EURJPY
|6.5K
|GBPAUD
|5.4K
|USDCHF
|4.5K
|GBPSGD
|1.5K
|GBPCAD
|6.1K
|EURCAD
|1.6K
|NZDJPY
|1.3K
|NZDCAD
|1.8K
|USDSGD
|2.1K
|NZDUSD
|1.5K
|USDJPY
|6.3K
|AUDCHF
|-1.3K
|CHFSGD
|2.4K
|EURAUD
|628
|EURSGD
|2.1K
|GBPUSD
|571
|NZDCHF
|-94
|EURCHF
|699
|EURUSD
|412
|EURGBP
|-994
|USDCAD
|466
|GBPJPY
|806
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.30 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +95.53 USD
Макс. убыток в серии: -77.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real37
|2.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
20
96%
577
93%
100%
2.97
0.79
USD
USD
31%
1:500