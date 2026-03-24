- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
579
盈利交易:
544 (93.95%)
亏损交易:
35 (6.04%)
最好交易:
18.30 USD
最差交易:
-19.09 USD
毛利:
687.21 USD (94 293 pips)
毛利亏损:
-230.39 USD (29 613 pips)
最大连续赢利:
104 (95.53 USD)
最大连续盈利:
117.21 USD (63)
夏普比率:
0.27
交易活动:
99.58%
最大入金加载:
7.91%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.77
长期交易:
210 (36.27%)
短期交易:
369 (63.73%)
利润因子:
2.98
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-6.58 USD
最大连续失误:
10 (-77.99 USD)
最大连续亏损:
-77.99 USD (10)
每月增长:
14.38%
年度预测:
174.47%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.73 USD (7.47%)
相对跌幅:
结余:
8.18% (95.73 USD)
净值:
31.27% (347.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|113
|AUDCAD
|68
|EURJPY
|48
|GBPAUD
|46
|USDCHF
|46
|GBPSGD
|31
|GBPCAD
|30
|EURCAD
|27
|NZDCAD
|27
|NZDJPY
|26
|USDSGD
|21
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|15
|AUDCHF
|12
|CHFSGD
|12
|EURAUD
|11
|EURSGD
|10
|GBPUSD
|5
|NZDCHF
|4
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|88
|AUDCAD
|37
|EURJPY
|41
|GBPAUD
|38
|USDCHF
|56
|GBPSGD
|12
|GBPCAD
|44
|EURCAD
|12
|NZDCAD
|14
|NZDJPY
|8
|USDSGD
|17
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|40
|AUDCHF
|-17
|CHFSGD
|19
|EURAUD
|4
|EURSGD
|17
|GBPUSD
|6
|NZDCHF
|-1
|EURCHF
|9
|EURUSD
|4
|EURGBP
|-13
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|15K
|AUDCAD
|5.1K
|EURJPY
|6.5K
|GBPAUD
|5.4K
|USDCHF
|4.5K
|GBPSGD
|1.5K
|GBPCAD
|6.1K
|EURCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2K
|NZDJPY
|1.3K
|USDSGD
|2.1K
|NZDUSD
|1.5K
|USDJPY
|6.3K
|AUDCHF
|-1.3K
|CHFSGD
|2.4K
|EURAUD
|628
|EURSGD
|2.1K
|GBPUSD
|571
|NZDCHF
|-94
|EURCHF
|699
|EURUSD
|412
|EURGBP
|-994
|USDCAD
|466
|GBPJPY
|806
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.30 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 63
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +95.53 USD
最大连续亏损: -77.99 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
51%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
21
96%
579
93%
100%
2.98
0.79
USD
USD
31%
1:500