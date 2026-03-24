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Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Orion Vantage

Nuttapon Maneechote
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เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
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• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
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交易:
579
盈利交易:
544 (93.95%)
亏损交易:
35 (6.04%)
最好交易:
18.30 USD
最差交易:
-19.09 USD
毛利:
687.21 USD (94 293 pips)
毛利亏损:
-230.39 USD (29 613 pips)
最大连续赢利:
104 (95.53 USD)
最大连续盈利:
117.21 USD (63)
夏普比率:
0.27
交易活动:
99.58%
最大入金加载:
7.91%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.77
长期交易:
210 (36.27%)
短期交易:
369 (63.73%)
利润因子:
2.98
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-6.58 USD
最大连续失误:
10 (-77.99 USD)
最大连续亏损:
-77.99 USD (10)
每月增长:
14.38%
年度预测:
174.47%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.73 USD (7.47%)
相对跌幅:
结余:
8.18% (95.73 USD)
净值:
31.27% (347.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 113
AUDCAD 68
EURJPY 48
GBPAUD 46
USDCHF 46
GBPSGD 31
GBPCAD 30
EURCAD 27
NZDCAD 27
NZDJPY 26
USDSGD 21
NZDUSD 16
USDJPY 15
AUDCHF 12
CHFSGD 12
EURAUD 11
EURSGD 10
GBPUSD 5
NZDCHF 4
EURCHF 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 88
AUDCAD 37
EURJPY 41
GBPAUD 38
USDCHF 56
GBPSGD 12
GBPCAD 44
EURCAD 12
NZDCAD 14
NZDJPY 8
USDSGD 17
NZDUSD 15
USDJPY 40
AUDCHF -17
CHFSGD 19
EURAUD 4
EURSGD 17
GBPUSD 6
NZDCHF -1
EURCHF 9
EURUSD 4
EURGBP -13
USDCAD 3
GBPJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 15K
AUDCAD 5.1K
EURJPY 6.5K
GBPAUD 5.4K
USDCHF 4.5K
GBPSGD 1.5K
GBPCAD 6.1K
EURCAD 1.6K
NZDCAD 2K
NZDJPY 1.3K
USDSGD 2.1K
NZDUSD 1.5K
USDJPY 6.3K
AUDCHF -1.3K
CHFSGD 2.4K
EURAUD 628
EURSGD 2.1K
GBPUSD 571
NZDCHF -94
EURCHF 699
EURUSD 412
EURGBP -994
USDCAD 466
GBPJPY 806
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.07.07 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 08:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 21:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.02 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.25 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.24 18:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.24 16:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.03.24 16:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.24 16:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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