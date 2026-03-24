SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Orion Vantage
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Orion Vantage

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 reviews
Reliability
20 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2026 51%
VantageMarkets-Live 15
1:500
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
575
Profit Trades:
541 (94.08%)
Loss Trades:
34 (5.91%)
Best trade:
18.30 USD
Worst trade:
-19.09 USD
Gross Profit:
683.73 USD (93 769 pips)
Gross Loss:
-229.73 USD (29 509 pips)
Maximum consecutive wins:
104 (95.53 USD)
Maximal consecutive profit:
115.12 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading activity:
99.58%
Max deposit load:
7.91%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
29
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
4.74
Long Trades:
209 (36.35%)
Short Trades:
366 (63.65%)
Profit Factor:
2.98
Expected Payoff:
0.79 USD
Average Profit:
1.26 USD
Average Loss:
-6.76 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-77.99 USD)
Maximal consecutive loss:
-77.99 USD (10)
Monthly growth:
15.46%
Annual Forecast:
187.52%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
95.73 USD (7.47%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.18% (95.73 USD)
By Equity:
31.27% (347.87 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 113
AUDCAD 68
EURJPY 47
GBPAUD 46
USDCHF 46
GBPSGD 31
GBPCAD 30
EURCAD 27
NZDCAD 25
NZDJPY 25
USDSGD 21
NZDUSD 16
USDJPY 15
AUDCHF 12
CHFSGD 12
EURAUD 11
EURSGD 10
GBPUSD 5
NZDCHF 4
EURCHF 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCAD 2
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 88
AUDCAD 37
EURJPY 39
GBPAUD 38
USDCHF 56
GBPSGD 12
GBPCAD 44
EURCAD 12
NZDCAD 13
NZDJPY 9
USDSGD 17
NZDUSD 15
USDJPY 40
AUDCHF -17
CHFSGD 19
EURAUD 4
EURSGD 17
GBPUSD 6
NZDCHF -1
EURCHF 9
EURUSD 4
EURGBP -13
USDCAD 3
GBPJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 15K
AUDCAD 5.1K
EURJPY 6.1K
GBPAUD 5.4K
USDCHF 4.5K
GBPSGD 1.5K
GBPCAD 6.1K
EURCAD 1.6K
NZDCAD 1.8K
NZDJPY 1.4K
USDSGD 2.1K
NZDUSD 1.5K
USDJPY 6.3K
AUDCHF -1.3K
CHFSGD 2.4K
EURAUD 628
EURSGD 2.1K
GBPUSD 571
NZDCHF -94
EURCHF 699
EURUSD 412
EURGBP -994
USDCAD 466
GBPJPY 806
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +18.30 USD
Worst trade: -19 USD
Maximum consecutive wins: 62
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +95.53 USD
Maximal consecutive loss: -77.99 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageMarkets-Live 15" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real37
2.00 × 2
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.07.07 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 08:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 21:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.02 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.25 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.24 18:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.24 16:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.03.24 16:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.24 16:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Cryptowanlanid Orion Vantage
100 USD per month
51%
0
0
USD
1.3K
USD
20
96%
575
94%
100%
2.97
0.79
USD
31%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.