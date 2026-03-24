- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
261
Прибыльных трейдов:
93 (35.63%)
Убыточных трейдов:
168 (64.37%)
Лучший трейд:
66.04 SGD
Худший трейд:
-94.81 SGD
Общая прибыль:
844.22 SGD (6 690 pips)
Общий убыток:
-1 451.37 SGD (8 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (18.97 SGD)
Макс. прибыль в серии:
127.95 SGD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
9.17%
Макс. загрузка депозита:
95.58%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
105 (40.23%)
Коротких трейдов:
156 (59.77%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-2.33 SGD
Средняя прибыль:
9.08 SGD
Средний убыток:
-8.64 SGD
Макс. серия проигрышей:
21 (-184.46 SGD)
Макс. убыток в серии:
-184.46 SGD (21)
Прирост в месяц:
-8.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
607.15 SGD
Максимальная:
762.70 SGD (37.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.57% (762.70 SGD)
По эквити:
5.21% (74.18 SGD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-476
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +66.04 SGD
Худший трейд: -95 SGD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +18.97 SGD
Макс. убыток в серии: -184.46 SGD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
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MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 20
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 4
In trading, speed often tempts us into chasing quick wins, but true consistency comes from patience. The “Turtle not the Hare” system is built on the principle that steady progress, guided by discipline, outlasts impulsive moves.
This system does not aim for sudden bursts of profit. Instead, it focuses on measured entries, controlled risk, and sustainable growth over time. Like the turtle in the fable, it advances with calm persistence—avoiding reckless decisions and letting the rules do the work.
Subscribers can expect a structured, rule-based approach designed to protect capital while gradually building returns. It is not about racing ahead, but about reaching the finish line with reliability and confidence.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
USD
1.1K
SGD
SGD
20
0%
261
35%
9%
0.58
-2.33
SGD
SGD
38%
1:50