СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Turtle not the hare
Cheang Jia Liang

Turtle not the hare

Cheang Jia Liang
Cheang Jia Liang

Cheang Jia Liang

0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -32%
OANDA-v20 Live-4
1:50
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
261
Прибыльных трейдов:
93 (35.63%)
Убыточных трейдов:
168 (64.37%)
Лучший трейд:
66.04 SGD
Худший трейд:
-94.81 SGD
Общая прибыль:
844.22 SGD (6 690 pips)
Общий убыток:
-1 451.37 SGD (8 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (18.97 SGD)
Макс. прибыль в серии:
127.95 SGD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
9.17%
Макс. загрузка депозита:
95.58%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
105 (40.23%)
Коротких трейдов:
156 (59.77%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-2.33 SGD
Средняя прибыль:
9.08 SGD
Средний убыток:
-8.64 SGD
Макс. серия проигрышей:
21 (-184.46 SGD)
Макс. убыток в серии:
-184.46 SGD (21)
Прирост в месяц:
-8.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
607.15 SGD
Максимальная:
762.70 SGD (37.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.57% (762.70 SGD)
По эквити:
5.21% (74.18 SGD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 261
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -476
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.04 SGD
Худший трейд: -95 SGD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +18.97 SGD
Макс. убыток в серии: -184.46 SGD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 20
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
In trading, speed often tempts us into chasing quick wins, but true consistency comes from patience. The “Turtle not the Hare” system is built on the principle that steady progress, guided by discipline, outlasts impulsive moves.

This system does not aim for sudden bursts of profit. Instead, it focuses on measured entries, controlled risk, and sustainable growth over time. Like the turtle in the fable, it advances with calm persistence—avoiding reckless decisions and letting the rules do the work.

Subscribers can expect a structured, rule-based approach designed to protect capital while gradually building returns. It is not about racing ahead, but about reaching the finish line with reliability and confidence.
Нет отзывов
2026.07.20 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.19 18:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.29 08:48
No swaps are charged
2026.06.29 08:48
No swaps are charged
2026.06.29 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.29 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 09:31
No swaps are charged on the signal account
2026.06.15 08:50
No swaps are charged
2026.06.15 08:50
No swaps are charged
2026.06.15 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 07:49
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 18:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 14:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.08 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.07 09:47
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Turtle not the hare
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
1.1K
SGD
20
0%
261
35%
9%
0.58
-2.33
SGD
38%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.