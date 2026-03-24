- Прирост
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Всего трейдов:
3 171
Прибыльных трейдов:
2 716 (85.65%)
Убыточных трейдов:
455 (14.35%)
Лучший трейд:
67.57 USD
Худший трейд:
-23.35 USD
Общая прибыль:
3 091.51 USD (233 506 pips)
Общий убыток:
-1 755.47 USD (175 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
100 (25.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.91 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.04
Длинных трейдов:
1 679 (52.95%)
Коротких трейдов:
1 492 (47.05%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
1.14 USD
Средний убыток:
-3.86 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-95.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.18 USD (8)
Прирост в месяц:
1.68%
Годовой прогноз:
20.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.18 USD (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (95.18 USD)
По эквити:
6.28% (595.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|1776
|AUDCAD
|1183
|NZDCAD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|232
|AUDCAD
|839
|NZDCAD
|265
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|9.7K
|AUDCAD
|33K
|NZDCAD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +67.57 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +25.79 USD
Макс. убыток в серии: -95.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
100%
3 171
85%
100%
1.76
0.42
USD
USD
6%
1:500