- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 259
盈利交易:
2 790 (85.60%)
亏损交易:
469 (14.39%)
最好交易:
67.57 USD
最差交易:
-23.35 USD
毛利:
3 147.93 USD (240 506 pips)
毛利亏损:
-1 792.94 USD (181 531 pips)
最大连续赢利:
100 (25.79 USD)
最大连续盈利:
129.91 USD (13)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
117
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.24
长期交易:
1 747 (53.61%)
短期交易:
1 512 (46.39%)
利润因子:
1.76
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
1.13 USD
平均损失:
-3.82 USD
最大连续失误:
8 (-95.18 USD)
最大连续亏损:
-95.18 USD (8)
每月增长:
1.71%
年度预测:
20.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.18 USD (1.04%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (95.18 USD)
净值:
6.28% (595.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|1854
|AUDCAD
|1193
|NZDCAD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|246
|AUDCAD
|844
|NZDCAD
|265
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|10K
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +67.57 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +25.79 USD
最大连续亏损: -95.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
100%
3 259
85%
100%
1.75
0.42
USD
USD
6%
1:500