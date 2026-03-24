信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ICMarkets H308 9000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets H308 9000 USD

Minh Hau Luong
Minh Hau Luong

Minh Hau Luong

0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 15%
ICMarketsSC-Live17
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 259
盈利交易:
2 790 (85.60%)
亏损交易:
469 (14.39%)
最好交易:
67.57 USD
最差交易:
-23.35 USD
毛利:
3 147.93 USD (240 506 pips)
毛利亏损:
-1 792.94 USD (181 531 pips)
最大连续赢利:
100 (25.79 USD)
最大连续盈利:
129.91 USD (13)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
117
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.24
长期交易:
1 747 (53.61%)
短期交易:
1 512 (46.39%)
利润因子:
1.76
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
1.13 USD
平均损失:
-3.82 USD
最大连续失误:
8 (-95.18 USD)
最大连续亏损:
-95.18 USD (8)
每月增长:
1.71%
年度预测:
20.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.18 USD (1.04%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (95.18 USD)
净值:
6.28% (595.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 1854
AUDCAD 1193
NZDCAD 212
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 246
AUDCAD 844
NZDCAD 265
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 10K
AUDCAD 34K
NZDCAD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67.57 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +25.79 USD
最大连续亏损: -95.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.95 × 775
TradersWay-Live
2.33 × 3
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.07.30 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 10:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 05:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 00:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 01:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 02:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 14:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 07:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.07 22:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.30 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.24 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.24 06:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ICMarkets H308 9000 USD
每月30 USD
15%
0
0
USD
10K
USD
22
100%
3 259
85%
100%
1.75
0.42
USD
6%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载