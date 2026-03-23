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Сигналы / MetaTrader 5 / Breakout XAUUSD
Rafael Marinho

Breakout XAUUSD

Rafael Marinho
Rafael Marinho

Rafael Marinho

0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 332%
ActivTradesMarkets-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
48 (23.52%)
Убыточных трейдов:
156 (76.47%)
Лучший трейд:
212.34 USD
Худший трейд:
-53.69 USD
Общая прибыль:
2 415.52 USD (241 791 pips)
Общий убыток:
-1 586.14 USD (157 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (151.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
212.34 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
24.22%
Макс. загрузка депозита:
1.04%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
80 (39.22%)
Коротких трейдов:
124 (60.78%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
50.32 USD
Средний убыток:
-10.17 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-165.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-165.25 USD (18)
Прирост в месяц:
3.14%
Годовой прогноз:
38.12%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
195.55 USD (17.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.26% (159.26 USD)
По эквити:
4.09% (43.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 829
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 84K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +212.34 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +151.80 USD
Макс. убыток в серии: -165.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Conservative gold trading strategies based on volatility and price action.


Нет отзывов
2026.05.15 10:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.19 22:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.17 04:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.10 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.06 10:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.25 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.23 18:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.03.23 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Breakout XAUUSD
30 USD в месяц
332%
0
0
USD
1.1K
USD
27
97%
204
23%
24%
1.52
4.07
USD
21%
1:500
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