- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
48 (23.52%)
Убыточных трейдов:
156 (76.47%)
Лучший трейд:
212.34 USD
Худший трейд:
-53.69 USD
Общая прибыль:
2 415.52 USD (241 791 pips)
Общий убыток:
-1 586.14 USD (157 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (151.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
212.34 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
24.22%
Макс. загрузка депозита:
1.04%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
80 (39.22%)
Коротких трейдов:
124 (60.78%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
50.32 USD
Средний убыток:
-10.17 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-165.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-165.25 USD (18)
Прирост в месяц:
3.14%
Годовой прогноз:
38.12%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
195.55 USD (17.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.26% (159.26 USD)
По эквити:
4.09% (43.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|829
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|84K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +212.34 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +151.80 USD
Макс. убыток в серии: -165.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Conservative gold trading strategies based on volatility and price action.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
332%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
27
97%
204
23%
24%
1.52
4.07
USD
USD
21%
1:500