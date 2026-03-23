- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
208
盈利交易:
48 (23.07%)
亏损交易:
160 (76.92%)
最好交易:
212.34 USD
最差交易:
-53.69 USD
毛利:
2 415.52 USD (241 791 pips)
毛利亏损:
-1 671.21 USD (166 062 pips)
最大连续赢利:
4 (151.80 USD)
最大连续盈利:
212.34 USD (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
24.22%
最大入金加载:
1.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.81
长期交易:
84 (40.38%)
短期交易:
124 (59.62%)
利润因子:
1.45
预期回报:
3.58 USD
平均利润:
50.32 USD
平均损失:
-10.45 USD
最大连续失误:
18 (-165.25 USD)
最大连续亏损:
-165.25 USD (18)
每月增长:
-6.07%
年度预测:
-73.59%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
195.55 USD (17.81%)
相对跌幅:
结余:
21.26% (159.26 USD)
净值:
4.09% (43.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|744
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|76K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +212.34 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +151.80 USD
最大连续亏损: -165.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Conservative gold trading strategies based on volatility and price action.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
298%
0
0
USD
USD
994
USD
USD
27
97%
208
23%
24%
1.44
3.58
USD
USD
21%
1:500