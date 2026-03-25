- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
175
Прибыльных трейдов:
150 (85.71%)
Убыточных трейдов:
25 (14.29%)
Лучший трейд:
809.60 USD
Худший трейд:
-1 308.62 USD
Общая прибыль:
34 888.15 USD (131 310 pips)
Общий убыток:
-24 508.56 USD (84 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (4 236.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 032.73 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
14.61%
Макс. загрузка депозита:
26.53%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
75 (42.86%)
Коротких трейдов:
100 (57.14%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
59.31 USD
Средняя прибыль:
232.59 USD
Средний убыток:
-980.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 593.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 593.02 USD (2)
Прирост в месяц:
31.89%
Годовой прогноз:
386.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
141.21 USD
Максимальная:
4 860.03 USD (39.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.34% (1 671.07 USD)
По эквити:
24.71% (491.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +809.60 USD
Худший трейд: -1 309 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 236.12 USD
Макс. убыток в серии: -2 593.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
Auto Lot 300=0.01
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
519%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
20
99%
175
85%
15%
1.42
59.31
USD
USD
47%
1:100