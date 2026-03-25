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Sathit Sukhirun

Dynamic Liquidity Intelligence R300

Sathit Sukhirun
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4.3 (14)
26 产品 19 信号
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Just2Trade-MT5
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交易:
178
盈利交易:
152 (85.39%)
亏损交易:
26 (14.61%)
最好交易:
809.60 USD
最差交易:
-1 487.37 USD
毛利:
35 520.12 USD (132 830 pips)
毛利亏损:
-25 995.93 USD (87 821 pips)
最大连续赢利:
26 (4 236.12 USD)
最大连续盈利:
5 664.70 USD (17)
夏普比率:
0.18
交易活动:
14.61%
最大入金加载:
26.53%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.96
长期交易:
78 (43.82%)
短期交易:
100 (56.18%)
利润因子:
1.37
预期回报:
53.51 USD
平均利润:
233.69 USD
平均损失:
-999.84 USD
最大连续失误:
2 (-2 593.02 USD)
最大连续亏损:
-2 593.02 USD (2)
每月增长:
12.25%
年度预测:
148.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
141.21 USD
最大值:
4 860.03 USD (39.81%)
相对跌幅:
结余:
47.34% (1 671.07 USD)
净值:
24.71% (491.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 9.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +809.60 USD
最差交易: -1 487 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 236.12 USD
最大连续亏损: -2 593.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2Trade-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Auto Lot 300=0.01
没有评论
2026.08.04 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 19:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.58% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 12:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 09:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.11 04:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.29 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 05:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.23 18:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.23 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.21 17:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.21 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.20 13:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.20 12:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.17 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 12:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.16 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
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USD
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99%
178
85%
15%
1.36
53.51
USD
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