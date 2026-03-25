- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
178
盈利交易:
152 (85.39%)
亏损交易:
26 (14.61%)
最好交易:
809.60 USD
最差交易:
-1 487.37 USD
毛利:
35 520.12 USD (132 830 pips)
毛利亏损:
-25 995.93 USD (87 821 pips)
最大连续赢利:
26 (4 236.12 USD)
最大连续盈利:
5 664.70 USD (17)
夏普比率:
0.18
交易活动:
14.61%
最大入金加载:
26.53%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.96
长期交易:
78 (43.82%)
短期交易:
100 (56.18%)
利润因子:
1.37
预期回报:
53.51 USD
平均利润:
233.69 USD
平均损失:
-999.84 USD
最大连续失误:
2 (-2 593.02 USD)
最大连续亏损:
-2 593.02 USD (2)
每月增长:
12.25%
年度预测:
148.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
141.21 USD
最大值:
4 860.03 USD (39.81%)
相对跌幅:
结余:
47.34% (1 671.07 USD)
净值:
24.71% (491.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +809.60 USD
最差交易: -1 487 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 236.12 USD
最大连续亏损: -2 593.02 USD
Auto Lot 300=0.01
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
476%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
20
99%
178
85%
15%
1.36
53.51
USD
USD
47%
1:100