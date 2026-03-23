- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
151 (85.79%)
Убыточных трейдов:
25 (14.20%)
Лучший трейд:
485.76 USD
Худший трейд:
-785.17 USD
Общая прибыль:
23 227.81 USD (132 112 pips)
Общий убыток:
-15 841.85 USD (84 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (2 963.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 019.64 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
14.27%
Макс. загрузка депозита:
5.76%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
75 (42.61%)
Коротких трейдов:
101 (57.39%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
41.97 USD
Средняя прибыль:
153.83 USD
Средний убыток:
-633.67 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 555.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 555.81 USD (2)
Прирост в месяц:
17.16%
Годовой прогноз:
208.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 916.02 USD (23.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.74% (2 916.02 USD)
По эквити:
7.25% (733.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +485.76 USD
Худший трейд: -785 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 963.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 555.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
Auto Lot 500=0.01
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
148%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
20
99%
176
85%
14%
1.46
41.97
USD
USD
24%
1:100