- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
179
盈利交易:
153 (85.47%)
亏损交易:
26 (14.53%)
最好交易:
485.76 USD
最差交易:
-864.75 USD
毛利:
23 601.04 USD (133 632 pips)
毛利亏损:
-16 706.60 USD (87 821 pips)
最大连续赢利:
26 (2 963.65 USD)
最大连续盈利:
3 392.87 USD (17)
夏普比率:
0.17
交易活动:
14.27%
最大入金加载:
5.76%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.36
长期交易:
78 (43.58%)
短期交易:
101 (56.42%)
利润因子:
1.41
预期回报:
38.52 USD
平均利润:
154.26 USD
平均损失:
-642.56 USD
最大连续失误:
2 (-1 555.81 USD)
最大连续亏损:
-1 555.81 USD (2)
每月增长:
7.11%
年度预测:
86.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 916.02 USD (23.74%)
相对跌幅:
结余:
23.74% (2 916.02 USD)
净值:
7.25% (733.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +485.76 USD
最差交易: -865 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 963.65 USD
最大连续亏损: -1 555.81 USD
Auto Lot 500=0.01
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
138%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
20
99%
179
85%
14%
1.41
38.52
USD
USD
24%
1:100