- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
151 (85.79%)
Убыточных трейдов:
25 (14.20%)
Лучший трейд:
303.60 USD
Худший трейд:
-492.47 USD
Общая прибыль:
16 953.05 USD (132 057 pips)
Общий убыток:
-11 222.68 USD (84 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (2 550.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 550.89 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
13.63%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.14
Длинных трейдов:
75 (42.61%)
Коротких трейдов:
101 (57.39%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
32.56 USD
Средняя прибыль:
112.27 USD
Средний убыток:
-448.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-972.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-972.38 USD (2)
Прирост в месяц:
8.08%
Годовой прогноз:
97.98%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 822.51 USD (11.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.63% (1 822.51 USD)
По эквити:
3.42% (360.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +303.60 USD
Худший трейд: -492 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 550.89 USD
Макс. убыток в серии: -972.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
Auto Lot 1000=0.01
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
57%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
20
99%
176
85%
14%
1.51
32.56
USD
USD
12%
1:100