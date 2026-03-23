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Сигналы / MetaTrader 5 / Dynamic Liquidity Intelligence R1000
Sathit Sukhirun

Dynamic Liquidity Intelligence R1000

Sathit Sukhirun
Sathit Sukhirun

Sathit Sukhirun

4.3 (14)
26 продуктов 18 сигналов
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 57%
Just2Trade-MT5
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
151 (85.79%)
Убыточных трейдов:
25 (14.20%)
Лучший трейд:
303.60 USD
Худший трейд:
-492.47 USD
Общая прибыль:
16 953.05 USD (132 057 pips)
Общий убыток:
-11 222.68 USD (84 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (2 550.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 550.89 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
13.63%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.14
Длинных трейдов:
75 (42.61%)
Коротких трейдов:
101 (57.39%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
32.56 USD
Средняя прибыль:
112.27 USD
Средний убыток:
-448.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-972.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-972.38 USD (2)
Прирост в месяц:
8.08%
Годовой прогноз:
97.98%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 822.51 USD (11.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.63% (1 822.51 USD)
По эквити:
3.42% (360.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +303.60 USD
Худший трейд: -492 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 550.89 USD
Макс. убыток в серии: -972.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
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Auto Lot 1000=0.01
Нет отзывов
2026.06.04 09:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.28 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 11:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.20 12:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.20 12:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.17 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.16 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.01 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.26 06:46
Share of trading days is too low
2026.03.26 06:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.23 12:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 12:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 12:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.03.23 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.23 12:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dynamic Liquidity Intelligence R1000
49 USD в месяц
57%
0
0
USD
16K
USD
20
99%
176
85%
14%
1.51
32.56
USD
12%
1:100
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