- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
179
盈利交易:
153 (85.47%)
亏损交易:
26 (14.53%)
最好交易:
303.60 USD
最差交易:
-518.85 USD
毛利:
17 181.35 USD (133 577 pips)
毛利亏损:
-11 741.53 USD (87 821 pips)
最大连续赢利:
26 (2 550.89 USD)
最大连续盈利:
2 550.89 USD (26)
夏普比率:
0.17
交易活动:
13.63%
最大入金加载:
2.62%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.98
长期交易:
78 (43.58%)
短期交易:
101 (56.42%)
利润因子:
1.46
预期回报:
30.39 USD
平均利润:
112.30 USD
平均损失:
-451.60 USD
最大连续失误:
2 (-972.38 USD)
最大连续亏损:
-972.38 USD (2)
每月增长:
3.61%
年度预测:
43.76%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 822.51 USD (11.63%)
相对跌幅:
结余:
11.63% (1 822.51 USD)
净值:
3.42% (360.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +303.60 USD
最差交易: -519 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 550.89 USD
最大连续亏损: -972.38 USD
Auto Lot 1000=0.01
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
54%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
20
99%
179
85%
14%
1.46
30.39
USD
USD
12%
1:100