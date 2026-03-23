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Сигналы / MetaTrader 5 / RobotorgovecVantage
Sergey Kutsko

RobotorgovecVantage

Sergey Kutsko
Sergey Kutsko

Sergey Kutsko

Major instruments FX. 2009 (eur/usd, gbp/usd)
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1 тема 175 комментариев
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 197%
VantageMarkets-Live 10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
231
Прибыльных трейдов:
223 (96.53%)
Убыточных трейдов:
8 (3.46%)
Лучший трейд:
33.95 USD
Худший трейд:
-71.05 USD
Общая прибыль:
1 128.83 USD (21 945 pips)
Общий убыток:
-114.22 USD (1 714 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (345.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.67 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
74.20%
Макс. загрузка депозита:
10.81%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
14.28
Длинных трейдов:
83 (35.93%)
Коротких трейдов:
148 (64.07%)
Профит фактор:
9.88
Мат. ожидание:
4.39 USD
Средняя прибыль:
5.06 USD
Средний убыток:
-14.28 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.05 USD (1)
Прирост в месяц:
19.84%
Годовой прогноз:
240.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
71.05 USD (5.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.98% (71.05 USD)
По эквити:
33.35% (202.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 135
EURUSD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 600
EURUSD 415
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 12K
EURUSD 8.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.95 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +345.67 USD
Макс. убыток в серии: -8.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.20 × 5
VantageInternational-Live 19
1.35 × 17
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Robotorgovec Телеграмм


EUR/USD & GBP/USD

Нет отзывов
2026.08.09 22:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 07:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 01:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.20 19:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.24 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.23 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.23 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RobotorgovecVantage
30 USD в месяц
197%
0
0
USD
530
USD
21
0%
231
96%
74%
9.88
4.39
USD
33%
1:500
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