- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
231
Прибыльных трейдов:
223 (96.53%)
Убыточных трейдов:
8 (3.46%)
Лучший трейд:
33.95 USD
Худший трейд:
-71.05 USD
Общая прибыль:
1 128.83 USD (21 945 pips)
Общий убыток:
-114.22 USD (1 714 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (345.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.67 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
74.20%
Макс. загрузка депозита:
10.81%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
14.28
Длинных трейдов:
83 (35.93%)
Коротких трейдов:
148 (64.07%)
Профит фактор:
9.88
Мат. ожидание:
4.39 USD
Средняя прибыль:
5.06 USD
Средний убыток:
-14.28 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.05 USD (1)
Прирост в месяц:
19.84%
Годовой прогноз:
240.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
71.05 USD (5.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.98% (71.05 USD)
По эквити:
33.35% (202.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|135
|EURUSD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|600
|EURUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|8.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.95 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +345.67 USD
Макс. убыток в серии: -8.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 19
|1.35 × 17
EUR/USD & GBP/USD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
197%
0
0
USD
USD
530
USD
USD
21
0%
231
96%
74%
9.88
4.39
USD
USD
33%
1:500