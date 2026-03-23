- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
231
盈利交易:
223 (96.53%)
亏损交易:
8 (3.46%)
最好交易:
33.95 USD
最差交易:
-71.05 USD
毛利:
1 128.83 USD (21 945 pips)
毛利亏损:
-114.22 USD (1 714 pips)
最大连续赢利:
73 (345.67 USD)
最大连续盈利:
345.67 USD (73)
夏普比率:
0.54
交易活动:
74.20%
最大入金加载:
10.81%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
21 小时
采收率:
14.28
长期交易:
83 (35.93%)
短期交易:
148 (64.07%)
利润因子:
9.88
预期回报:
4.39 USD
平均利润:
5.06 USD
平均损失:
-14.28 USD
最大连续失误:
2 (-8.60 USD)
最大连续亏损:
-71.05 USD (1)
每月增长:
15.85%
年度预测:
192.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
71.05 USD (5.29%)
相对跌幅:
结余:
5.98% (71.05 USD)
净值:
33.35% (202.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|135
|EURUSD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|600
|EURUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|8.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.95 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 73
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +345.67 USD
最大连续亏损: -8.60 USD
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197%
0
0
USD
USD
530
USD
USD
21
0%
231
96%
74%
9.88
4.39
USD
USD
33%
1:500