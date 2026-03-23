- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
483
Прибыльных трейдов:
287 (59.42%)
Убыточных трейдов:
196 (40.58%)
Лучший трейд:
148.80 USD
Худший трейд:
-51.06 USD
Общая прибыль:
2 927.41 USD (744 544 pips)
Общий убыток:
-2 522.07 USD (733 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (169.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.22 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
12.39%
Макс. загрузка депозита:
29.44%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
214 (44.31%)
Коротких трейдов:
269 (55.69%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
10.20 USD
Средний убыток:
-12.87 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-184.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.32 USD (10)
Прирост в месяц:
-44.71%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.28 USD
Максимальная:
363.35 USD (56.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.40% (363.02 USD)
По эквити:
25.62% (97.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|437
|BITCOIN
|42
|USDCHF
|2
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|422
|BITCOIN
|-23
|USDCHF
|7
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|BITCOIN
|-55K
|USDCHF
|264
|EURUSD
|8
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.80 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +169.51 USD
Макс. убыток в серии: -184.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.01 × 454
|
Darwinex-Live
|1.35 × 31
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.49 × 127
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.51 × 49
|
XMGlobal-MT5 4
|2.95 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 31
|
Tickmill-Live
|4.50 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|9.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.29 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
351
USD
USD
20
0%
483
59%
12%
1.16
0.84
USD
USD
68%
1:500