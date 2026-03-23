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Сигналы / MetaTrader 5 / Jy011903
Yi Jiang

Jy011903

Yi Jiang
Yi Jiang

Yi Jiang

0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 33%
ForexTimeFXTM-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
483
Прибыльных трейдов:
287 (59.42%)
Убыточных трейдов:
196 (40.58%)
Лучший трейд:
148.80 USD
Худший трейд:
-51.06 USD
Общая прибыль:
2 927.41 USD (744 544 pips)
Общий убыток:
-2 522.07 USD (733 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (169.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.22 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
12.39%
Макс. загрузка депозита:
29.44%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
214 (44.31%)
Коротких трейдов:
269 (55.69%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
10.20 USD
Средний убыток:
-12.87 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-184.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.32 USD (10)
Прирост в месяц:
-44.71%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.28 USD
Максимальная:
363.35 USD (56.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.40% (363.02 USD)
По эквити:
25.62% (97.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 437
BITCOIN 42
USDCHF 2
EURUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 422
BITCOIN -23
USDCHF 7
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
BITCOIN -55K
USDCHF 264
EURUSD 8
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.80 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +169.51 USD
Макс. убыток в серии: -184.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.01 × 454
Darwinex-Live
1.35 × 31
ICMarketsSC-MT5-4
1.49 × 127
Pepperstone-MT5-Live01
2.51 × 49
XMGlobal-MT5 4
2.95 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 31
Tickmill-Live
4.50 × 2
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
9.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live02
9.29 × 7
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Нет отзывов
2026.07.23 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 19:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 15:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.02 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.30 06:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.21 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.08 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.08 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.08 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.07 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.04 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.04 14:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.01 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 04:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jy011903
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
351
USD
20
0%
483
59%
12%
1.16
0.84
USD
68%
1:500
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