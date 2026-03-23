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信号 / MetaTrader 5 / Jy011903
Yi Jiang

Jy011903

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交易:
493
盈利交易:
293 (59.43%)
亏损交易:
200 (40.57%)
最好交易:
148.80 USD
最差交易:
-51.06 USD
毛利:
3 006.63 USD (752 139 pips)
毛利亏损:
-2 587.40 USD (737 699 pips)
最大连续赢利:
20 (169.51 USD)
最大连续盈利:
209.22 USD (15)
夏普比率:
0.10
交易活动:
12.39%
最大入金加载:
29.44%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.15
长期交易:
218 (44.22%)
短期交易:
275 (55.78%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
10.26 USD
平均损失:
-12.94 USD
最大连续失误:
10 (-184.32 USD)
最大连续亏损:
-184.32 USD (10)
每月增长:
-36.52%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.28 USD
最大值:
363.35 USD (56.22%)
相对跌幅:
结余:
68.40% (363.02 USD)
净值:
25.62% (97.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 447
BITCOIN 42
USDCHF 2
EURUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 436
BITCOIN -23
USDCHF 7
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 69K
BITCOIN -55K
USDCHF 264
EURUSD 8
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +148.80 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +169.51 USD
最大连续亏损: -184.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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FXOpen-MT5
1.00 × 1
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Darwinex-Live
1.35 × 31
ICMarketsSC-MT5-4
1.49 × 127
Pepperstone-MT5-Live01
2.51 × 49
XMGlobal-MT5 4
2.95 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 31
Tickmill-Live
4.50 × 2
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
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ForexTimeFXTM-Live02
9.29 × 7
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2026.07.23 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 19:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 15:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.02 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.30 06:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.21 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.08 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.08 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.08 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.07 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.04 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.04 14:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.01 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 04:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
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提取
杠杆
Jy011903
每月30 USD
39%
0
0
USD
365
USD
21
0%
493
59%
12%
1.16
0.85
USD
68%
1:500
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