- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
493
盈利交易:
293 (59.43%)
亏损交易:
200 (40.57%)
最好交易:
148.80 USD
最差交易:
-51.06 USD
毛利:
3 006.63 USD (752 139 pips)
毛利亏损:
-2 587.40 USD (737 699 pips)
最大连续赢利:
20 (169.51 USD)
最大连续盈利:
209.22 USD (15)
夏普比率:
0.10
交易活动:
12.39%
最大入金加载:
29.44%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.15
长期交易:
218 (44.22%)
短期交易:
275 (55.78%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
10.26 USD
平均损失:
-12.94 USD
最大连续失误:
10 (-184.32 USD)
最大连续亏损:
-184.32 USD (10)
每月增长:
-36.52%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.28 USD
最大值:
363.35 USD (56.22%)
相对跌幅:
结余:
68.40% (363.02 USD)
净值:
25.62% (97.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|447
|BITCOIN
|42
|USDCHF
|2
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|436
|BITCOIN
|-23
|USDCHF
|7
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|69K
|BITCOIN
|-55K
|USDCHF
|264
|EURUSD
|8
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.80 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +169.51 USD
最大连续亏损: -184.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.01 × 454
|
Darwinex-Live
|1.35 × 31
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.49 × 127
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.51 × 49
|
XMGlobal-MT5 4
|2.95 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 31
|
Tickmill-Live
|4.50 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|9.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.29 × 7
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
39%
0
0
USD
USD
365
USD
USD
21
0%
493
59%
12%
1.16
0.85
USD
USD
68%
1:500