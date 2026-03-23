Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Swissquote-Live1 0.00 × 2 VantageInternational-Live 11 0.08 × 84 VantageMarkets-Live 11 0.10 × 484 Exness-Real17 0.29 × 203 FPMarketsSC-Live4 0.62 × 81 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика