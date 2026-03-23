- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
931
Прибыльных трейдов:
559 (60.04%)
Убыточных трейдов:
372 (39.96%)
Лучший трейд:
38.31 USD
Худший трейд:
-25.53 USD
Общая прибыль:
2 715.10 USD (178 579 pips)
Общий убыток:
-1 376.09 USD (132 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (28.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.28 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
94.43%
Макс. загрузка депозита:
10.23%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
32.23
Длинных трейдов:
493 (52.95%)
Коротких трейдов:
438 (47.05%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
4.86 USD
Средний убыток:
-3.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.55 USD (2)
Прирост в месяц:
17.56%
Годовой прогноз:
213.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.55 USD (8.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.87% (41.55 USD)
По эквити:
29.33% (277.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|503
|CADJPY
|428
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|988
|CADJPY
|351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|30K
|CADJPY
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.31 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.13 USD
Макс. убыток в серии: -14.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.08 × 84
|
VantageMarkets-Live 11
|0.10 × 484
|
Exness-Real17
|0.29 × 203
|
FPMarketsSC-Live4
|0.62 × 81
投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
628%
2
2.6K
USD
USD
1.1K
USD
USD
32
100%
931
60%
94%
1.97
1.44
USD
USD
29%
1:500