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Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG GUCJ B
Quan Hui Guo

HedGinG GUCJ B

Quan Hui Guo
Quan Hui Guo

Quan Hui Guo

本人是一个自由交易员，欢迎指导。
2 темы
0 отзывов
Надежность
32 недели
2 / 2.6K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 628%
ECMarkets-Live03
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
931
Прибыльных трейдов:
559 (60.04%)
Убыточных трейдов:
372 (39.96%)
Лучший трейд:
38.31 USD
Худший трейд:
-25.53 USD
Общая прибыль:
2 715.10 USD (178 579 pips)
Общий убыток:
-1 376.09 USD (132 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (28.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.28 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
94.43%
Макс. загрузка депозита:
10.23%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
32.23
Длинных трейдов:
493 (52.95%)
Коротких трейдов:
438 (47.05%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
4.86 USD
Средний убыток:
-3.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.55 USD (2)
Прирост в месяц:
17.56%
Годовой прогноз:
213.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.55 USD (8.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.87% (41.55 USD)
По эквити:
29.33% (277.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 503
CADJPY 428
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 988
CADJPY 351
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 30K
CADJPY 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.31 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.13 USD
Макс. убыток в серии: -14.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Swissquote-Live1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.08 × 84
VantageMarkets-Live 11
0.10 × 484
Exness-Real17
0.29 × 203
FPMarketsSC-Live4
0.62 × 81
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投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
2026.04.22 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.12 21:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.10 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.08 19:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.08 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.23 12:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HedGinG GUCJ B
30 USD в месяц
628%
2
2.6K
USD
1.1K
USD
32
100%
931
60%
94%
1.97
1.44
USD
29%
1:500
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