- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
931
盈利交易:
559 (60.04%)
亏损交易:
372 (39.96%)
最好交易:
38.31 USD
最差交易:
-25.53 USD
毛利:
2 715.10 USD (178 579 pips)
毛利亏损:
-1 376.09 USD (132 223 pips)
最大连续赢利:
10 (28.13 USD)
最大连续盈利:
66.28 USD (2)
夏普比率:
0.21
交易活动:
94.43%
最大入金加载:
10.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
32.23
长期交易:
493 (52.95%)
短期交易:
438 (47.05%)
利润因子:
1.97
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
4.86 USD
平均损失:
-3.70 USD
最大连续失误:
4 (-14.26 USD)
最大连续亏损:
-41.55 USD (2)
每月增长:
14.60%
年度预测:
177.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
41.55 USD (8.87%)
相对跌幅:
结余:
8.87% (41.55 USD)
净值:
29.33% (277.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|503
|CADJPY
|428
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|988
|CADJPY
|351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|30K
|CADJPY
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.31 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +28.13 USD
最大连续亏损: -14.26 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
628%
2
2.4K
USD
USD
1.1K
USD
USD
32
100%
931
60%
94%
1.97
1.44
USD
USD
29%
1:500