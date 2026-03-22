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Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
60 (45.45%)
Убыточных трейдов:
72 (54.55%)
Лучший трейд:
8 005.78 USD
Худший трейд:
-1 999.54 USD
Общая прибыль:
66 308.84 USD (342 787 pips)
Общий убыток:
-42 384.24 USD (179 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (8 303.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 504.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
72.63%
Макс. загрузка депозита:
22.34%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
42 (31.82%)
Коротких трейдов:
90 (68.18%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
181.25 USD
Средняя прибыль:
1 105.15 USD
Средний убыток:
-588.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-5 605.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 605.83 USD (11)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.25%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 353.48 USD
Максимальная:
5 647.52 USD (5.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.63% (5 641.60 USD)
По эквити:
6.40% (7 931.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|163K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 005.78 USD
Худший трейд: -2 000 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +8 303.78 USD
Макс. убыток в серии: -5 605.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Own Breakout Strategy with 0.2 lot / 50k balance
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
124K
USD
USD
20
19%
132
45%
73%
1.56
181.25
USD
USD
6%
1:200