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Сигналы / MetaTrader 5 / Steady Gold
Micheal

Steady Gold

Micheal
Micheal

Micheal

High-End Trading Tools for Everyone."
Developing premium Expert Advisors at an affordable price. My mission is to bridge the gap between high-quality tech and low-budget traders. Because financial growth should be a right, not a privilege.
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 24%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
60 (45.45%)
Убыточных трейдов:
72 (54.55%)
Лучший трейд:
8 005.78 USD
Худший трейд:
-1 999.54 USD
Общая прибыль:
66 308.84 USD (342 787 pips)
Общий убыток:
-42 384.24 USD (179 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (8 303.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 504.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
72.63%
Макс. загрузка депозита:
22.34%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
42 (31.82%)
Коротких трейдов:
90 (68.18%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
181.25 USD
Средняя прибыль:
1 105.15 USD
Средний убыток:
-588.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-5 605.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 605.83 USD (11)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.25%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 353.48 USD
Максимальная:
5 647.52 USD (5.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.63% (5 641.60 USD)
По эквити:
6.40% (7 931.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 163K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 005.78 USD
Худший трейд: -2 000 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +8 303.78 USD
Макс. убыток в серии: -5 605.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Own Breakout Strategy with 0.2 lot / 50k balance

Нет отзывов
2026.06.03 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.03 22:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.28 14:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.17 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 05:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.17 04:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.06 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.24 23:24
Share of trading days is too low
2026.03.24 23:24
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.22 19:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.22 19:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.22 19:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.03.22 19:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.22 19:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Steady Gold
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
124K
USD
20
19%
132
45%
73%
1.56
181.25
USD
6%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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