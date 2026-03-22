- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
135
盈利交易:
60 (44.44%)
亏损交易:
75 (55.56%)
最好交易:
8 005.78 USD
最差交易:
-1 999.54 USD
毛利:
66 308.84 USD (342 787 pips)
毛利亏损:
-44 404.75 USD (184 752 pips)
最大连续赢利:
9 (8 303.78 USD)
最大连续盈利:
11 504.68 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
72.63%
最大入金加载:
22.34%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.88
长期交易:
45 (33.33%)
短期交易:
90 (66.67%)
利润因子:
1.49
预期回报:
162.25 USD
平均利润:
1 105.15 USD
平均损失:
-592.06 USD
最大连续失误:
11 (-5 605.83 USD)
最大连续亏损:
-5 605.83 USD (11)
每月增长:
0.44%
年度预测:
5.29%
算法交易:
19%
结余跌幅:
绝对:
5 353.48 USD
最大值:
5 647.52 USD (5.63%)
相对跌幅:
结余:
5.63% (5 641.60 USD)
净值:
6.81% (8 353.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|158K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 005.78 USD
最差交易: -2 000 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +8 303.78 USD
最大连续亏损: -5 605.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
Own Breakout Strategy with 0.2 lot / 50k balance
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
122K
USD
USD
21
19%
135
44%
73%
1.49
162.25
USD
USD
7%
1:200