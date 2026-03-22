- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 141
Прибыльных трейдов:
681 (31.80%)
Убыточных трейдов:
1 460 (68.19%)
Лучший трейд:
481.83 USD
Худший трейд:
-145.57 USD
Общая прибыль:
11 996.85 USD (698 245 pips)
Общий убыток:
-9 710.82 USD (508 727 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (18.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
753.63 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
63.27%
Макс. загрузка депозита:
6.71%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.43
Длинных трейдов:
1 217 (56.84%)
Коротких трейдов:
924 (43.16%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
17.62 USD
Средний убыток:
-6.65 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-103.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-598.97 USD (23)
Прирост в месяц:
-17.39%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.15 USD
Максимальная:
665.61 USD (30.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.86% (665.61 USD)
По эквити:
13.51% (186.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|814
|USDJPY
|263
|EURUSD
|217
|GBPUSD
|216
|EURJPY
|132
|AUDJPY
|122
|EURCAD
|115
|EURGBP
|66
|NZDUSD
|60
|USDCAD
|26
|AUDUSD
|23
|XAGEUR
|23
|CHFJPY
|22
|GBPAUD
|15
|XAGUSD
|13
|CADJPY
|9
|XAUEUR
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.1K
|USDJPY
|-37
|EURUSD
|-161
|GBPUSD
|-168
|EURJPY
|23
|AUDJPY
|-26
|EURCAD
|-13
|EURGBP
|90
|NZDUSD
|10
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|-23
|XAGEUR
|30
|CHFJPY
|0
|GBPAUD
|14
|XAGUSD
|555
|CADJPY
|-6
|XAUEUR
|-120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|159K
|USDJPY
|14K
|EURUSD
|-5K
|GBPUSD
|-8.9K
|EURJPY
|7.3K
|AUDJPY
|310
|EURCAD
|-219
|EURGBP
|5.9K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|-1.2K
|XAGEUR
|1K
|CHFJPY
|130
|GBPAUD
|1.4K
|XAGUSD
|19K
|CADJPY
|-265
|XAUEUR
|-3.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +481.83 USD
Худший трейд: -146 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +18.75 USD
Макс. убыток в серии: -103.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.33 × 3
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 6
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.25 × 60
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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长线趋势交易胜率35-40%左右，盈亏比1.8，只有耐心做长线的可以订阅。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
182
95%
2 141
31%
63%
1.23
1.07
USD
USD
49%
1:500