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Сигналы / MetaTrader 5 / Apollo 1
Zhiqiang Zhu

Apollo 1

Zhiqiang Zhu
Zhiqiang Zhu

Zhiqiang Zhu

  • Senior Systems Engineer & Quant & Trader в  上海
  • Китай
  • 296
日本国立大学应用信息类工科毕业
就职于世界500强企业担任高级系统工程师十余年，兼职量化交易技术开发与应用
资格：PMP ITILv03 Expert 中国计算机技术与软件技术高级资格 （信息系统项目管理师，系统规划与管理师）
1 тема 61 комментарий
0 отзывов
Надежность
182 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 11%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 141
Прибыльных трейдов:
681 (31.80%)
Убыточных трейдов:
1 460 (68.19%)
Лучший трейд:
481.83 USD
Худший трейд:
-145.57 USD
Общая прибыль:
11 996.85 USD (698 245 pips)
Общий убыток:
-9 710.82 USD (508 727 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (18.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
753.63 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
63.27%
Макс. загрузка депозита:
6.71%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.43
Длинных трейдов:
1 217 (56.84%)
Коротких трейдов:
924 (43.16%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
17.62 USD
Средний убыток:
-6.65 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-103.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-598.97 USD (23)
Прирост в месяц:
-17.39%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.15 USD
Максимальная:
665.61 USD (30.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.86% (665.61 USD)
По эквити:
13.51% (186.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 814
USDJPY 263
EURUSD 217
GBPUSD 216
EURJPY 132
AUDJPY 122
EURCAD 115
EURGBP 66
NZDUSD 60
USDCAD 26
AUDUSD 23
XAGEUR 23
CHFJPY 22
GBPAUD 15
XAGUSD 13
CADJPY 9
XAUEUR 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1K
USDJPY -37
EURUSD -161
GBPUSD -168
EURJPY 23
AUDJPY -26
EURCAD -13
EURGBP 90
NZDUSD 10
USDCAD 0
AUDUSD -23
XAGEUR 30
CHFJPY 0
GBPAUD 14
XAGUSD 555
CADJPY -6
XAUEUR -120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 159K
USDJPY 14K
EURUSD -5K
GBPUSD -8.9K
EURJPY 7.3K
AUDJPY 310
EURCAD -219
EURGBP 5.9K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 10
AUDUSD -1.2K
XAGEUR 1K
CHFJPY 130
GBPAUD 1.4K
XAGUSD 19K
CADJPY -265
XAUEUR -3.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +481.83 USD
Худший трейд: -146 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +18.75 USD
Макс. убыток в серии: -103.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.33 × 3
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 6
RoboForex-ECN
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-6
3.25 × 60
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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长线趋势交易胜率35-40%左右，盈亏比1.8，只有耐心做长线的可以订阅。
Нет отзывов
2026.06.29 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 03:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.33% of days out of 1210 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 12:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.33% of days out of 1205 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 00:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.33% of days out of 1203 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 22:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 18:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.34% of days out of 1167 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.22 11:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.36% of days out of 1110 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.22 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apollo 1
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
1.4K
USD
182
95%
2 141
31%
63%
1.23
1.07
USD
49%
1:500
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