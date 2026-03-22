- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
2 144
盈利交易:
683 (31.85%)
亏损交易:
1 461 (68.14%)
最好交易:
481.83 USD
最差交易:
-145.57 USD
毛利:
12 057.41 USD (701 838 pips)
毛利亏损:
-9 713.51 USD (508 802 pips)
最大连续赢利:
20 (18.75 USD)
最大连续盈利:
753.63 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
64.27%
最大入金加载:
6.71%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.52
长期交易:
1 220 (56.90%)
短期交易:
924 (43.10%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
17.65 USD
平均损失:
-6.65 USD
最大连续失误:
24 (-103.83 USD)
最大连续亏损:
-598.97 USD (23)
每月增长:
-16.91%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
124.15 USD
最大值:
665.61 USD (30.02%)
相对跌幅:
结余:
48.86% (665.61 USD)
净值:
13.51% (186.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|817
|USDJPY
|263
|EURUSD
|217
|GBPUSD
|216
|EURJPY
|132
|AUDJPY
|122
|EURCAD
|115
|EURGBP
|66
|NZDUSD
|60
|USDCAD
|26
|AUDUSD
|23
|XAGEUR
|23
|CHFJPY
|22
|GBPAUD
|15
|XAGUSD
|13
|CADJPY
|9
|XAUEUR
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|-37
|EURUSD
|-161
|GBPUSD
|-168
|EURJPY
|23
|AUDJPY
|-26
|EURCAD
|-13
|EURGBP
|90
|NZDUSD
|10
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|-23
|XAGEUR
|30
|CHFJPY
|0
|GBPAUD
|14
|XAGUSD
|555
|CADJPY
|-6
|XAUEUR
|-120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|162K
|USDJPY
|14K
|EURUSD
|-5K
|GBPUSD
|-8.9K
|EURJPY
|7.3K
|AUDJPY
|310
|EURCAD
|-219
|EURGBP
|5.9K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|-1.2K
|XAGEUR
|1K
|CHFJPY
|130
|GBPAUD
|1.4K
|XAGUSD
|19K
|CADJPY
|-265
|XAUEUR
|-3.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +481.83 USD
最差交易: -146 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +18.75 USD
最大连续亏损: -103.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 6
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.25 × 60
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
长线趋势交易胜率35-40%左右，盈亏比1.8，只有耐心做长线的可以订阅。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
182
95%
2 144
31%
64%
1.24
1.09
USD
USD
49%
1:500