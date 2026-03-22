信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Apollo 1
Zhiqiang Zhu

Apollo 1

Zhiqiang Zhu
Zhiqiang Zhu

Zhiqiang Zhu

  • Senior Systems Engineer & Quant & Trader 在  上海
  • 中国
  • 296
日本国立大学应用信息类工科毕业
就职于世界500强企业担任高级系统工程师十余年，兼职量化交易技术开发与应用
资格：PMP ITILv03 Expert 中国计算机技术与软件技术高级资格 （信息系统项目管理师，系统规划与管理师）
1 主题 61 评论
0条评论
可靠性
182
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 16%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
2 144
盈利交易:
683 (31.85%)
亏损交易:
1 461 (68.14%)
最好交易:
481.83 USD
最差交易:
-145.57 USD
毛利:
12 057.41 USD (701 838 pips)
毛利亏损:
-9 713.51 USD (508 802 pips)
最大连续赢利:
20 (18.75 USD)
最大连续盈利:
753.63 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
64.27%
最大入金加载:
6.71%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.52
长期交易:
1 220 (56.90%)
短期交易:
924 (43.10%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
17.65 USD
平均损失:
-6.65 USD
最大连续失误:
24 (-103.83 USD)
最大连续亏损:
-598.97 USD (23)
每月增长:
-16.91%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
124.15 USD
最大值:
665.61 USD (30.02%)
相对跌幅:
结余:
48.86% (665.61 USD)
净值:
13.51% (186.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 817
USDJPY 263
EURUSD 217
GBPUSD 216
EURJPY 132
AUDJPY 122
EURCAD 115
EURGBP 66
NZDUSD 60
USDCAD 26
AUDUSD 23
XAGEUR 23
CHFJPY 22
GBPAUD 15
XAGUSD 13
CADJPY 9
XAUEUR 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.2K
USDJPY -37
EURUSD -161
GBPUSD -168
EURJPY 23
AUDJPY -26
EURCAD -13
EURGBP 90
NZDUSD 10
USDCAD 0
AUDUSD -23
XAGEUR 30
CHFJPY 0
GBPAUD 14
XAGUSD 555
CADJPY -6
XAUEUR -120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 162K
USDJPY 14K
EURUSD -5K
GBPUSD -8.9K
EURJPY 7.3K
AUDJPY 310
EURCAD -219
EURGBP 5.9K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 10
AUDUSD -1.2K
XAGEUR 1K
CHFJPY 130
GBPAUD 1.4K
XAGUSD 19K
CADJPY -265
XAUEUR -3.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +481.83 USD
最差交易: -146 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +18.75 USD
最大连续亏损: -103.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 6
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
3.25 × 60
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
4 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
长线趋势交易胜率35-40%左右，盈亏比1.8，只有耐心做长线的可以订阅。
没有评论
2026.06.29 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 03:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.33% of days out of 1210 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 12:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.33% of days out of 1205 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 00:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.33% of days out of 1203 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 22:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 18:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.34% of days out of 1167 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.22 11:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.36% of days out of 1110 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.22 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Apollo 1
每月30 USD
16%
0
0
USD
1.5K
USD
182
95%
2 144
31%
64%
1.24
1.09
USD
49%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载