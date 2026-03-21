- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
112 (81.75%)
Убыточных трейдов:
25 (18.25%)
Лучший трейд:
14.74 USD
Худший трейд:
-22.22 USD
Общая прибыль:
172.38 USD (16 944 pips)
Общий убыток:
-110.29 USD (11 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (16.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
55.29%
Макс. загрузка депозита:
2.96%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.15
Длинных трейдов:
65 (47.45%)
Коротких трейдов:
72 (52.55%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-4.41 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-28.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.23 USD (2)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.36 USD
Максимальная:
28.83 USD (15.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.64% (28.69 USD)
По эквити:
5.48% (11.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.74 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +16.05 USD
Макс. убыток в серии: -28.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD，IC平台可做EURSGD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手， 按上述资金比单币测试EA最大回撤25%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
52
100%
137
81%
55%
1.56
0.45
USD
USD
16%
1:500