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Сигналы / MetaTrader 5 / IC 1
Yun Bin Zhang

IC 1

Yun Bin Zhang
Yun Bin Zhang

Yun Bin Zhang

0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
112 (81.75%)
Убыточных трейдов:
25 (18.25%)
Лучший трейд:
14.74 USD
Худший трейд:
-22.22 USD
Общая прибыль:
172.38 USD (16 944 pips)
Общий убыток:
-110.29 USD (11 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (16.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
55.29%
Макс. загрузка депозита:
2.96%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.15
Длинных трейдов:
65 (47.45%)
Коротких трейдов:
72 (52.55%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-4.41 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-28.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.23 USD (2)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.36 USD
Максимальная:
28.83 USD (15.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.64% (28.69 USD)
По эквити:
5.48% (11.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.74 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +16.05 USD
Макс. убыток в серии: -28.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

自研全新算法 ，目前只做AUDCAD，IC平台可做EURSGD。


一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。


跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手， 按上述资金比单币测试EA最大回撤25%


Нет отзывов
2026.07.09 00:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.03 07:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.23 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 21:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 01:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.73% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.21 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.21 15:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.21 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.21 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.03.21 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.21 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IC 1
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
224
USD
52
100%
137
81%
55%
1.56
0.45
USD
16%
1:500
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