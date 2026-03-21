- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
139
盈利交易:
114 (82.01%)
亏损交易:
25 (17.99%)
最好交易:
14.74 USD
最差交易:
-22.22 USD
毛利:
174.29 USD (17 245 pips)
毛利亏损:
-110.37 USD (11 568 pips)
最大连续赢利:
14 (16.05 USD)
最大连续盈利:
25.25 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
55.29%
最大入金加载:
2.96%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.22
长期交易:
66 (47.48%)
短期交易:
73 (52.52%)
利润因子:
1.58
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
1.53 USD
平均损失:
-4.41 USD
最大连续失误:
2 (-28.23 USD)
最大连续亏损:
-28.23 USD (2)
每月增长:
2.94%
年度预测:
35.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.36 USD
最大值:
28.83 USD (15.71%)
相对跌幅:
结余:
15.64% (28.69 USD)
净值:
5.48% (11.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.74 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.05 USD
最大连续亏损: -28.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
自研全新算法 ，目前只做AUDCAD，IC平台可做EURSGD。
一单一结，单 单 带有止损止赢，无网格马丁， 不剥头皮秒单，不抢亚盘早间行情 。
跟单比例：标准账户每300美金账户资金做0.01手， 按上述资金比单币测试EA最大回撤25%
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
226
USD
USD
53
100%
139
82%
55%
1.57
0.46
USD
USD
16%
1:500