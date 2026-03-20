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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Stable Growth
Oscar Luis Vele Guallpa

Gold Stable Growth

Oscar Luis Vele Guallpa
Oscar Luis Vele Guallpa

Oscar Luis Vele Guallpa

0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 27%
Tickmill-Live04
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
109 (93.96%)
Убыточных трейдов:
7 (6.03%)
Лучший трейд:
23.10 USD
Худший трейд:
-60.84 USD
Общая прибыль:
340.29 USD (30 667 pips)
Общий убыток:
-238.36 USD (23 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (155.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.62 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.28%
Макс. загрузка депозита:
4.87%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
69 (59.48%)
Коротких трейдов:
47 (40.52%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
3.12 USD
Средний убыток:
-34.05 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-60.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.84 USD (1)
Прирост в месяц:
-9.01%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
125.95 USD (24.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.70% (125.95 USD)
По эквити:
23.09% (58.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 102
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.10 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +155.62 USD
Макс. убыток в серии: -60.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
еще 19...
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Intraday system trading pullbacks within confirmed trends on XAUUSD.

Stats (live):
Avg monthly (historical): ~8% | 10.7% DD | PF 4.7 | 96% win rate | ~10 trades/month

Execution:
Max 1 open trade
Rule-based entries on technical confirmation
Fixed position sizing
No grid / no martingale

Focus: consistency and controlled risk
Нет отзывов
2026.08.05 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 08:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.27 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.24 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 22:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.28 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.12 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.26 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.11 23:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.02% of days out of 265 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.11 12:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 12:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.05 02:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.04.16 00:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.08 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Stable Growth
35 USD в месяц
27%
0
0
USD
206
USD
50
96%
116
93%
3%
1.42
0.88
USD
41%
1:500
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