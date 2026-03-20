- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
109 (93.96%)
Убыточных трейдов:
7 (6.03%)
Лучший трейд:
23.10 USD
Худший трейд:
-60.84 USD
Общая прибыль:
340.29 USD (30 667 pips)
Общий убыток:
-238.36 USD (23 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (155.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.62 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.28%
Макс. загрузка депозита:
4.87%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
69 (59.48%)
Коротких трейдов:
47 (40.52%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
3.12 USD
Средний убыток:
-34.05 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-60.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.84 USD (1)
Прирост в месяц:
-9.01%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
125.95 USD (24.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.70% (125.95 USD)
По эквити:
23.09% (58.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|102
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.10 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +155.62 USD
Макс. убыток в серии: -60.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
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Intraday system trading pullbacks within confirmed trends on XAUUSD.
Stats (live):
Avg monthly (historical): ~8% | 10.7% DD | PF 4.7 | 96% win rate | ~10 trades/month
Execution:
Max 1 open trade
Rule-based entries on technical confirmation
Fixed position sizing
No grid / no martingale
Focus: consistency and controlled risk
Stats (live):
Avg monthly (historical): ~8% | 10.7% DD | PF 4.7 | 96% win rate | ~10 trades/month
Execution:
Max 1 open trade
Rule-based entries on technical confirmation
Fixed position sizing
No grid / no martingale
Focus: consistency and controlled risk
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
206
USD
USD
50
96%
116
93%
3%
1.42
0.88
USD
USD
41%
1:500