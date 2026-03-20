Intraday system trading pullbacks within confirmed trends on XAUUSD.



Stats (live):

Avg monthly (historical): ~8% | 10.7% DD | PF 4.7 | 96% win rate | ~10 trades/month



Execution:

Max 1 open trade

Rule-based entries on technical confirmation

Fixed position sizing

No grid / no martingale



Focus: consistency and controlled risk

