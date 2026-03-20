- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
109 (93.96%)
亏损交易:
7 (6.03%)
最好交易:
23.10 USD
最差交易:
-60.84 USD
毛利:
340.29 USD (30 667 pips)
毛利亏损:
-238.36 USD (23 814 pips)
最大连续赢利:
52 (155.62 USD)
最大连续盈利:
155.62 USD (52)
夏普比率:
0.11
交易活动:
3.28%
最大入金加载:
4.87%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.81
长期交易:
69 (59.48%)
短期交易:
47 (40.52%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
3.12 USD
平均损失:
-34.05 USD
最大连续失误:
1 (-60.84 USD)
最大连续亏损:
-60.84 USD (1)
每月增长:
-10.96%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
125.95 USD (24.93%)
相对跌幅:
结余:
40.70% (125.95 USD)
净值:
23.09% (58.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|102
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.10 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +155.62 USD
最大连续亏损: -60.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Intraday system trading pullbacks within confirmed trends on XAUUSD.
Stats (live):
Avg monthly (historical): ~8% | 10.7% DD | PF 4.7 | 96% win rate | ~10 trades/month
Execution:
Max 1 open trade
Rule-based entries on technical confirmation
Fixed position sizing
No grid / no martingale
Focus: consistency and controlled risk
Stats (live):
Avg monthly (historical): ~8% | 10.7% DD | PF 4.7 | 96% win rate | ~10 trades/month
Execution:
Max 1 open trade
Rule-based entries on technical confirmation
Fixed position sizing
No grid / no martingale
Focus: consistency and controlled risk
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
27%
0
0
USD
USD
206
USD
USD
50
96%
116
93%
3%
1.42
0.88
USD
USD
41%
1:500