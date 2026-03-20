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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold2026
Man Long Yin

Gold2026

Man Long Yin
Man Long Yin

Man Long Yin

来自杭州
0 отзывов
95 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -66%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 195
Прибыльных трейдов:
2 827 (67.38%)
Убыточных трейдов:
1 368 (32.61%)
Лучший трейд:
314.65 USD
Худший трейд:
-512.70 USD
Общая прибыль:
51 088.71 USD (3 347 840 pips)
Общий убыток:
-47 078.67 USD (1 981 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (312.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 076.66 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
85.37%
Макс. загрузка депозита:
41.41%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
3 087 (73.59%)
Коротких трейдов:
1 108 (26.41%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
18.07 USD
Средний убыток:
-34.41 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 081.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 081.24 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.01%
Годовой прогноз:
-0.10%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
493.20 USD
Максимальная:
4 577.06 USD (55.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.84% (-917.53 USD)
По эквити:
16.83% (326.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4114
BTCUSD 62
HK50 8
XAGUSD 6
USDJPY 2
USDCAD 2
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.1K
BTCUSD 52
HK50 -56
XAGUSD -37
USDJPY -3
USDCAD -1
EURUSD 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 480K
BTCUSD 913K
HK50 -23K
XAGUSD -2.8K
USDJPY -29
USDCAD -19
EURUSD 32
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +314.65 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +312.73 USD
Макс. убыток в серии: -1 081.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.33 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 3
RoboForex-ECN
2.92 × 12
Top1Group-Live
5.40 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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Нет отзывов
2026.08.07 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 01:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 00:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 06:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 01:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.19 15:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold2026
30 USD в месяц
-66%
0
0
USD
1.3K
USD
95
47%
4 195
67%
85%
1.08
0.96
USD
99%
1:500
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