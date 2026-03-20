- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 195
Прибыльных трейдов:
2 827 (67.38%)
Убыточных трейдов:
1 368 (32.61%)
Лучший трейд:
314.65 USD
Худший трейд:
-512.70 USD
Общая прибыль:
51 088.71 USD (3 347 840 pips)
Общий убыток:
-47 078.67 USD (1 981 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (312.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 076.66 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
85.37%
Макс. загрузка депозита:
41.41%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
3 087 (73.59%)
Коротких трейдов:
1 108 (26.41%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
18.07 USD
Средний убыток:
-34.41 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 081.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 081.24 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.01%
Годовой прогноз:
-0.10%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
493.20 USD
Максимальная:
4 577.06 USD (55.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.84% (-917.53 USD)
По эквити:
16.83% (326.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4114
|BTCUSD
|62
|HK50
|8
|XAGUSD
|6
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.1K
|BTCUSD
|52
|HK50
|-56
|XAGUSD
|-37
|USDJPY
|-3
|USDCAD
|-1
|EURUSD
|3
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|480K
|BTCUSD
|913K
|HK50
|-23K
|XAGUSD
|-2.8K
|USDJPY
|-29
|USDCAD
|-19
|EURUSD
|32
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +314.65 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +312.73 USD
Макс. убыток в серии: -1 081.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.33 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-66%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
95
47%
4 195
67%
85%
1.08
0.96
USD
USD
99%
1:500