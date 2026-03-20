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Man Long Yin

Gold2026

Man Long Yin
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来自杭州
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增长自 2024 -62%
ICMarketsSC-MT5-6
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交易:
4 312
盈利交易:
2 904 (67.34%)
亏损交易:
1 408 (32.65%)
最好交易:
314.65 USD
最差交易:
-512.70 USD
毛利:
52 212.50 USD (3 415 158 pips)
毛利亏损:
-48 055.72 USD (2 014 893 pips)
最大连续赢利:
66 (312.73 USD)
最大连续盈利:
1 076.66 USD (22)
夏普比率:
0.03
交易活动:
85.37%
最大入金加载:
41.41%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
181
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.91
长期交易:
3 186 (73.89%)
短期交易:
1 126 (26.11%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
17.98 USD
平均损失:
-34.13 USD
最大连续失误:
10 (-1 081.24 USD)
最大连续亏损:
-1 081.24 USD (10)
每月增长:
15.00%
年度预测:
181.99%
算法交易:
45%
结余跌幅:
绝对:
493.20 USD
最大值:
4 577.06 USD (55.36%)
相对跌幅:
结余:
98.84% (-917.53 USD)
净值:
16.83% (326.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4230
BTCUSD 63
HK50 8
XAGUSD 6
USDJPY 2
USDCAD 2
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.2K
BTCUSD 55
HK50 -56
XAGUSD -37
USDJPY -3
USDCAD -1
EURUSD 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 509K
BTCUSD 917K
HK50 -23K
XAGUSD -2.8K
USDJPY -29
USDCAD -19
EURUSD 32
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +314.65 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +312.73 USD
最大连续亏损: -1 081.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.33 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 3
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
4 更多...
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2026.08.07 06:54
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2026.08.07 01:52
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2026.08.07 00:52
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2026.08.06 16:49
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2026.08.06 15:49
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2026.08.06 14:48
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2026.08.06 09:03
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2026.08.06 06:02
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2026.08.06 05:01
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2026.07.23 06:17
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2026.07.23 05:15
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2026.07.21 14:51
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2026.07.21 02:14
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2026.07.21 01:14
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2026.07.17 20:33
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2026.07.17 19:31
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2026.07.16 09:09
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2026.07.15 08:53
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2026.07.15 01:49
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2026.06.19 15:40
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
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杠杆
Gold2026
每月30 USD
-62%
0
0
USD
1.5K
USD
96
45%
4 312
67%
85%
1.08
0.96
USD
99%
1:500
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