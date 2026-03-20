- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
4 312
盈利交易:
2 904 (67.34%)
亏损交易:
1 408 (32.65%)
最好交易:
314.65 USD
最差交易:
-512.70 USD
毛利:
52 212.50 USD (3 415 158 pips)
毛利亏损:
-48 055.72 USD (2 014 893 pips)
最大连续赢利:
66 (312.73 USD)
最大连续盈利:
1 076.66 USD (22)
夏普比率:
0.03
交易活动:
85.37%
最大入金加载:
41.41%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
181
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.91
长期交易:
3 186 (73.89%)
短期交易:
1 126 (26.11%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
17.98 USD
平均损失:
-34.13 USD
最大连续失误:
10 (-1 081.24 USD)
最大连续亏损:
-1 081.24 USD (10)
每月增长:
15.00%
年度预测:
181.99%
算法交易:
45%
结余跌幅:
绝对:
493.20 USD
最大值:
4 577.06 USD (55.36%)
相对跌幅:
结余:
98.84% (-917.53 USD)
净值:
16.83% (326.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4230
|BTCUSD
|63
|HK50
|8
|XAGUSD
|6
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.2K
|BTCUSD
|55
|HK50
|-56
|XAGUSD
|-37
|USDJPY
|-3
|USDCAD
|-1
|EURUSD
|3
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|509K
|BTCUSD
|917K
|HK50
|-23K
|XAGUSD
|-2.8K
|USDJPY
|-29
|USDCAD
|-19
|EURUSD
|32
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +314.65 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +312.73 USD
最大连续亏损: -1 081.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.33 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 3
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-62%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
96
45%
4 312
67%
85%
1.08
0.96
USD
USD
99%
1:500