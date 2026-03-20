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Сигналы / MetaTrader 4 / CVLe USDJPY Only
CamVan Le

CVLe USDJPY Only

CamVan Le
CamVan Le

CamVan Le

0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
RoboForex-Pro-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
81 (89.01%)
Убыточных трейдов:
10 (10.99%)
Лучший трейд:
7.43 GLD
Худший трейд:
-9.49 GLD
Общая прибыль:
67.03 GLD (29 179 pips)
Общий убыток:
-43.71 GLD (29 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (31.23 GLD)
Макс. прибыль в серии:
35.80 GLD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
98.87%
Макс. загрузка депозита:
3.42%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
91 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.26 GLD
Средняя прибыль:
0.83 GLD
Средний убыток:
-4.37 GLD
Макс. серия проигрышей:
9 (-42.76 GLD)
Макс. убыток в серии:
-42.76 GLD (9)
Прирост в месяц:
-8.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GLD
Максимальная:
42.76 GLD (16.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.48% (42.76 GLD)
По эквити:
31.40% (79.03 GLD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -254
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.43 GLD
Худший трейд: -9 GLD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +31.23 GLD
Макс. убыток в серии: -42.76 GLD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 115
FOREX.comGlobalCN-Live 127
0.00 × 2
VTMarkets-Live 6
0.00 × 4
ECMarkets-Live02
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 258
0.00 × 8
Axi-US05-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 14
VTMarkets-Live 3
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 17
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 110
Alpari-ECN1
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 6
еще 36...
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CVLe Only USDJPY

This strategy only trade USDJPY


Нет отзывов
2026.07.29 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 20:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.21 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.18 19:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.18 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.18 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.15 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.07 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.04 02:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.05.29 03:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.14 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.01 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CVLe USDJPY Only
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
0
GLD
20
0%
91
89%
99%
1.53
0.26
GLD
31%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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