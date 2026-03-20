- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
81 (89.01%)
Убыточных трейдов:
10 (10.99%)
Лучший трейд:
7.43 GLD
Худший трейд:
-9.49 GLD
Общая прибыль:
67.03 GLD (29 179 pips)
Общий убыток:
-43.71 GLD (29 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (31.23 GLD)
Макс. прибыль в серии:
35.80 GLD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
98.87%
Макс. загрузка депозита:
3.42%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
91 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.26 GLD
Средняя прибыль:
0.83 GLD
Средний убыток:
-4.37 GLD
Макс. серия проигрышей:
9 (-42.76 GLD)
Макс. убыток в серии:
-42.76 GLD (9)
Прирост в месяц:
-8.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GLD
Максимальная:
42.76 GLD (16.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.48% (42.76 GLD)
По эквити:
31.40% (79.03 GLD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-254
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.43 GLD
Худший трейд: -9 GLD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +31.23 GLD
Макс. убыток в серии: -42.76 GLD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 115
|
FOREX.comGlobalCN-Live 127
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|0.00 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 258
|0.00 × 8
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 17
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 110
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 6
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CVLe Only USDJPY
This strategy only trade USDJPY
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
0
GLD
GLD
20
0%
91
89%
99%
1.53
0.26
GLD
GLD
31%
1:500