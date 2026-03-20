Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 115 FOREX.comGlobalCN-Live 127 0.00 × 2 VTMarkets-Live 6 0.00 × 4 ECMarkets-Live02 0.00 × 3 XMGlobal-Real 14 0.00 × 2 EGlobal-Classic3 0.00 × 3 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 XMTrading-Real 258 0.00 × 8 Axi-US05-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real3 0.00 × 3 AxioryAsia-02Live 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live3 0.00 × 4 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 1 Ava-Real 1 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 16 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 14 VTMarkets-Live 3 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 17 Tradeview-Markets Live 2 0.00 × 110 Alpari-ECN1 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 6 еще 36... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика