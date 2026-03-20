- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
81 (89.01%)
亏损交易:
10 (10.99%)
最好交易:
7.43 GLD
最差交易:
-9.49 GLD
毛利:
67.03 GLD (29 179 pips)
毛利亏损:
-43.71 GLD (29 433 pips)
最大连续赢利:
54 (31.23 GLD)
最大连续盈利:
35.80 GLD (27)
夏普比率:
0.13
交易活动:
95.63%
最大入金加载:
3.42%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.55
长期交易:
91 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.53
预期回报:
0.26 GLD
平均利润:
0.83 GLD
平均损失:
-4.37 GLD
最大连续失误:
9 (-42.76 GLD)
最大连续亏损:
-42.76 GLD (9)
每月增长:
-8.62%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GLD
最大值:
42.76 GLD (16.07%)
相对跌幅:
结余:
16.48% (42.76 GLD)
净值:
31.40% (79.03 GLD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-254
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.43 GLD
最差交易: -9 GLD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +31.23 GLD
最大连续亏损: -42.76 GLD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 115
|
FOREX.comGlobalCN-Live 127
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|0.00 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 258
|0.00 × 8
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 17
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 110
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 6
CVLe Only USDJPY
This strategy only trade USDJPY
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
0
GLD
GLD
20
0%
91
89%
96%
1.53
0.26
GLD
GLD
31%
1:500