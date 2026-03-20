信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CVLe USDJPY Only
CamVan Le

CVLe USDJPY Only

CamVan Le
CamVan Le

CamVan Le

0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 11%
RoboForex-Pro-3
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
91
盈利交易:
81 (89.01%)
亏损交易:
10 (10.99%)
最好交易:
7.43 GLD
最差交易:
-9.49 GLD
毛利:
67.03 GLD (29 179 pips)
毛利亏损:
-43.71 GLD (29 433 pips)
最大连续赢利:
54 (31.23 GLD)
最大连续盈利:
35.80 GLD (27)
夏普比率:
0.13
交易活动:
95.63%
最大入金加载:
3.42%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.55
长期交易:
91 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.53
预期回报:
0.26 GLD
平均利润:
0.83 GLD
平均损失:
-4.37 GLD
最大连续失误:
9 (-42.76 GLD)
最大连续亏损:
-42.76 GLD (9)
每月增长:
-8.62%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GLD
最大值:
42.76 GLD (16.07%)
相对跌幅:
结余:
16.48% (42.76 GLD)
净值:
31.40% (79.03 GLD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -254
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.43 GLD
最差交易: -9 GLD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +31.23 GLD
最大连续亏损: -42.76 GLD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 115
FOREX.comGlobalCN-Live 127
0.00 × 2
VTMarkets-Live 6
0.00 × 4
ECMarkets-Live02
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
XMTrading-Real 258
0.00 × 8
Axi-US05-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 14
VTMarkets-Live 3
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 17
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 110
Alpari-ECN1
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 6
36 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

CVLe Only USDJPY

This strategy only trade USDJPY


没有评论
2026.08.11 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 20:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.21 21:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.18 19:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.18 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.18 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.15 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.07 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.04 02:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.05.29 03:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.14 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CVLe USDJPY Only
每月30 USD
11%
0
0
USD
0
GLD
20
0%
91
89%
96%
1.53
0.26
GLD
31%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载