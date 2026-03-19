- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
128 (63.68%)
Убыточных трейдов:
73 (36.32%)
Лучший трейд:
3 715.96 USD
Худший трейд:
-1 055.61 USD
Общая прибыль:
23 935.22 USD (1 538 918 pips)
Общий убыток:
-13 817.20 USD (914 431 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 997.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 294.85 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
5.90%
Макс. загрузка депозита:
35.61%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
81 (40.30%)
Коротких трейдов:
120 (59.70%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
50.34 USD
Средняя прибыль:
186.99 USD
Средний убыток:
-189.28 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-515.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 369.26 USD (5)
Прирост в месяц:
4.24%
Годовой прогноз:
51.44%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 USD
Максимальная:
4 921.17 USD (4.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (4 920.14 USD)
По эквити:
1.49% (1 545.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sim
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sim
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sim
|624K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 715.96 USD
Худший трейд: -1 056 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 997.06 USD
Макс. убыток в серии: -515.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Prop Trader" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
after 4 month of slow but steady profit, I have increased the risk 3x, so please be careful!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
21
96%
201
63%
6%
1.73
50.34
USD
USD
5%
1:30