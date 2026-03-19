СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MNKGoldenTime
Nuridin Mamataliev

MNKGoldenTime

Nuridin Mamataliev
Nuridin Mamataliev

Nuridin Mamataliev

0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
OANDA-Prop Trader
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
128 (63.68%)
Убыточных трейдов:
73 (36.32%)
Лучший трейд:
3 715.96 USD
Худший трейд:
-1 055.61 USD
Общая прибыль:
23 935.22 USD (1 538 918 pips)
Общий убыток:
-13 817.20 USD (914 431 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 997.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 294.85 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
5.90%
Макс. загрузка депозита:
35.61%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
81 (40.30%)
Коротких трейдов:
120 (59.70%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
50.34 USD
Средняя прибыль:
186.99 USD
Средний убыток:
-189.28 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-515.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 369.26 USD (5)
Прирост в месяц:
4.24%
Годовой прогноз:
51.44%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 USD
Максимальная:
4 921.17 USD (4.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (4 920.14 USD)
По эквити:
1.49% (1 545.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sim 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sim 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sim 624K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 715.96 USD
Худший трейд: -1 056 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 997.06 USD
Макс. убыток в серии: -515.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Prop Trader" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

after 4 month of slow but steady profit, I have increased the risk 3x, so please be careful!

Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.28 13:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 16:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.14 16:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MNKGoldenTime
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
110K
USD
21
96%
201
63%
6%
1.73
50.34
USD
5%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.