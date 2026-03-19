- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
201
盈利交易:
128 (63.68%)
亏损交易:
73 (36.32%)
最好交易:
3 715.96 USD
最差交易:
-1 055.61 USD
毛利:
23 935.22 USD (1 538 918 pips)
毛利亏损:
-13 817.20 USD (914 431 pips)
最大连续赢利:
17 (1 997.06 USD)
最大连续盈利:
8 294.85 USD (8)
夏普比率:
0.11
交易活动:
5.90%
最大入金加载:
35.61%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.06
长期交易:
81 (40.30%)
短期交易:
120 (59.70%)
利润因子:
1.73
预期回报:
50.34 USD
平均利润:
186.99 USD
平均损失:
-189.28 USD
最大连续失误:
10 (-515.08 USD)
最大连续亏损:
-2 369.26 USD (5)
每月增长:
4.24%
年度预测:
51.44%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1.20 USD
最大值:
4 921.17 USD (4.61%)
相对跌幅:
结余:
4.61% (4 920.14 USD)
净值:
1.49% (1 545.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sim
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sim
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sim
|624K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 715.96 USD
最差交易: -1 056 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 997.06 USD
最大连续亏损: -515.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Prop Trader 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
after 4 month of slow but steady profit, I have increased the risk 3x, so please be careful!
Prop firm challenge was finished.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
21
96%
201
63%
6%
1.73
50.34
USD
USD
5%
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