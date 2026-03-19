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Сигналы / MetaTrader 5 / Zeus2
Jiri Cetkovsky

Zeus2

Jiri Cetkovsky
Jiri Cetkovsky

Jiri Cetkovsky

0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
117 (75.48%)
Убыточных трейдов:
38 (24.52%)
Лучший трейд:
734.40 USD
Худший трейд:
-1 964.10 USD
Общая прибыль:
13 914.08 USD (187 620 pips)
Общий убыток:
-9 799.10 USD (55 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (3 954.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 954.48 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
18.05%
Макс. загрузка депозита:
10.48%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
90 (58.06%)
Коротких трейдов:
65 (41.94%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
26.55 USD
Средняя прибыль:
118.92 USD
Средний убыток:
-257.87 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 338.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 338.67 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.48%
Годовой прогноз:
-54.30%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 489.69 USD
Максимальная:
3 792.30 USD (12.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.90% (3 792.30 USD)
По эквити:
12.99% (3 817.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 152
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.1K
BTCUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
BTCUSD 106K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +734.40 USD
Худший трейд: -1 964 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 954.48 USD
Макс. убыток в серии: -2 338.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-Live-1
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
NordFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
CloverMarket-Online
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 9
GoMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.97 × 3097
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
еще 31...
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Нет отзывов
2026.08.03 11:40
No swaps are charged
2026.08.03 11:40
No swaps are charged
2026.07.30 09:34
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.28 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.22 02:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.88% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 19:10
No swaps are charged
2026.06.17 19:10
No swaps are charged
2026.06.17 13:09
No swaps are charged on the signal account
2026.05.25 12:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.12 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.10 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.27 17:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.24 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 14:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.24 14:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.20 23:00
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zeus2
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
26K
USD
19
2%
155
75%
18%
1.41
26.55
USD
13%
1:500
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