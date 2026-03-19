- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
117 (75.48%)
Убыточных трейдов:
38 (24.52%)
Лучший трейд:
734.40 USD
Худший трейд:
-1 964.10 USD
Общая прибыль:
13 914.08 USD (187 620 pips)
Общий убыток:
-9 799.10 USD (55 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (3 954.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 954.48 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
18.05%
Макс. загрузка депозита:
10.48%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
90 (58.06%)
Коротких трейдов:
65 (41.94%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
26.55 USD
Средняя прибыль:
118.92 USD
Средний убыток:
-257.87 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 338.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 338.67 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.48%
Годовой прогноз:
-54.30%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 489.69 USD
Максимальная:
3 792.30 USD (12.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.90% (3 792.30 USD)
По эквити:
12.99% (3 817.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.1K
|BTCUSD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|106K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +734.40 USD
Худший трейд: -1 964 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 954.48 USD
Макс. убыток в серии: -2 338.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
19
2%
155
75%
18%
1.41
26.55
USD
USD
13%
1:500