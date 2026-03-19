- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
155
盈利交易:
117 (75.48%)
亏损交易:
38 (24.52%)
最好交易:
734.40 USD
最差交易:
-1 964.10 USD
毛利:
13 914.08 USD (187 620 pips)
毛利亏损:
-9 799.10 USD (55 118 pips)
最大连续赢利:
22 (3 954.48 USD)
最大连续盈利:
3 954.48 USD (22)
夏普比率:
0.11
交易活动:
18.05%
最大入金加载:
10.48%
最近交易:
22 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.09
长期交易:
90 (58.06%)
短期交易:
65 (41.94%)
利润因子:
1.42
预期回报:
26.55 USD
平均利润:
118.92 USD
平均损失:
-257.87 USD
最大连续失误:
4 (-2 338.67 USD)
最大连续亏损:
-2 338.67 USD (4)
每月增长:
-8.24%
年度预测:
-99.92%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
1 489.69 USD
最大值:
3 792.30 USD (12.67%)
相对跌幅:
结余:
12.90% (3 792.30 USD)
净值:
12.99% (3 817.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.1K
|BTCUSD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|106K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +734.40 USD
最差交易: -1 964 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 954.48 USD
最大连续亏损: -2 338.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
19
2%
155
75%
18%
1.41
26.55
USD
USD
13%
1:500