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Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
235 (49.68%)
Убыточных трейдов:
238 (50.32%)
Лучший трейд:
288.00 USD
Худший трейд:
-351.90 USD
Общая прибыль:
12 888.31 USD (823 013 pips)
Общий убыток:
-13 399.99 USD (978 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (89.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
412.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
34.05%
Макс. загрузка депозита:
104.68%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
220 (46.51%)
Коротких трейдов:
253 (53.49%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-1.08 USD
Средняя прибыль:
54.84 USD
Средний убыток:
-56.30 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-546.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-650.00 USD (3)
Прирост в месяц:
-35.15%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 005.58 USD
Максимальная:
1 518.50 USD (100.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.59% (1 518.50 USD)
По эквити:
61.11% (450.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|391
|NQ100.R
|62
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|1
|CL.R
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|575
|NQ100.R
|-1K
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|-36
|NZDUSD
|-30
|EURNZD
|17
|CL.R
|-40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|NQ100.R
|-193K
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|901
|CHFJPY
|-2.6K
|NZDUSD
|-1.5K
|EURNZD
|1.5K
|CL.R
|-200
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +288.00 USD
Худший трейд: -352 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +89.10 USD
Макс. убыток в серии: -546.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-50%
0
0
USD
USD
581
USD
USD
58
0%
473
49%
34%
0.96
-1.08
USD
USD
95%
1:200