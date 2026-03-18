Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BossaFX-Real 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Tusar-Main 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 Exness-Real33 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 InstaFinance-Europe.com 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 12 HFMarketsSV-Live Server 16 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 22 0.00 × 1 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 1 PreciseFX-Live 0.00 × 1 GrandCapital-Server 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 3 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 2 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 1 еще 293... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика