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Сигналы / MetaTrader 4 / Lynx8
I Made Ariarsha Sumekar

Lynx8

I Made Ariarsha Sumekar
I Made Ariarsha Sumekar

I Made Ariarsha Sumekar

Journey to be a billionaire
0 отзывов
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -50%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
235 (49.68%)
Убыточных трейдов:
238 (50.32%)
Лучший трейд:
288.00 USD
Худший трейд:
-351.90 USD
Общая прибыль:
12 888.31 USD (823 013 pips)
Общий убыток:
-13 399.99 USD (978 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (89.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
412.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
34.05%
Макс. загрузка депозита:
104.68%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
220 (46.51%)
Коротких трейдов:
253 (53.49%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-1.08 USD
Средняя прибыль:
54.84 USD
Средний убыток:
-56.30 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-546.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-650.00 USD (3)
Прирост в месяц:
-35.15%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 005.58 USD
Максимальная:
1 518.50 USD (100.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.59% (1 518.50 USD)
По эквити:
61.11% (450.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 391
NQ100.R 62
GBPUSD 6
USDJPY 6
CHFJPY 3
NZDUSD 3
EURNZD 1
CL.R 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 575
NQ100.R -1K
GBPUSD 16
USDJPY 7
CHFJPY -36
NZDUSD -30
EURNZD 17
CL.R -40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
NQ100.R -193K
GBPUSD 1K
USDJPY 901
CHFJPY -2.6K
NZDUSD -1.5K
EURNZD 1.5K
CL.R -200
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +288.00 USD
Худший трейд: -352 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +89.10 USD
Макс. убыток в серии: -546.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BossaFX-Real
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
еще 293...
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Нет отзывов
2026.06.30 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 00:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.14 22:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.20 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 10:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 308 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 00:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 05:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.13 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.12 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.12 23:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.08 15:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.08 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lynx8
30 USD в месяц
-50%
0
0
USD
581
USD
58
0%
473
49%
34%
0.96
-1.08
USD
95%
1:200
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