信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Lynx8
I Made Ariarsha Sumekar

Lynx8

I Made Ariarsha Sumekar
I Made Ariarsha Sumekar

I Made Ariarsha Sumekar

Journey to be a billionaire
0条评论
59
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -57%
MaxrichGroup-Real
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
475
盈利交易:
235 (49.47%)
亏损交易:
240 (50.53%)
最好交易:
288.00 USD
最差交易:
-351.90 USD
毛利:
12 888.31 USD (823 013 pips)
毛利亏损:
-13 480.39 USD (982 568 pips)
最大连续赢利:
8 (89.10 USD)
最大连续盈利:
412.70 USD (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
34.05%
最大入金加载:
104.68%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
222 (46.74%)
短期交易:
253 (53.26%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-1.25 USD
平均利润:
54.84 USD
平均损失:
-56.17 USD
最大连续失误:
9 (-546.07 USD)
最大连续亏损:
-650.00 USD (3)
每月增长:
-44.12%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 005.58 USD
最大值:
1 518.50 USD (100.27%)
相对跌幅:
结余:
94.59% (1 518.50 USD)
净值:
61.11% (450.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 393
NQ100.R 62
GBPUSD 6
USDJPY 6
CHFJPY 3
NZDUSD 3
EURNZD 1
CL.R 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 495
NQ100.R -1K
GBPUSD 16
USDJPY 7
CHFJPY -36
NZDUSD -30
EURNZD 17
CL.R -40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 34K
NQ100.R -193K
GBPUSD 1K
USDJPY 901
CHFJPY -2.6K
NZDUSD -1.5K
EURNZD 1.5K
CL.R -200
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +288.00 USD
最差交易: -352 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +89.10 USD
最大连续亏损: -546.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Finotec-Live Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
294 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.06.30 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 00:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.14 22:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.20 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 10:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 308 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 00:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.01 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 05:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.13 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.12 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.12 23:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.08 15:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.08 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lynx8
每月30 USD
-57%
0
0
USD
500
USD
59
0%
475
49%
34%
0.95
-1.25
USD
95%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载