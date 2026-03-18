- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
475
盈利交易:
235 (49.47%)
亏损交易:
240 (50.53%)
最好交易:
288.00 USD
最差交易:
-351.90 USD
毛利:
12 888.31 USD (823 013 pips)
毛利亏损:
-13 480.39 USD (982 568 pips)
最大连续赢利:
8 (89.10 USD)
最大连续盈利:
412.70 USD (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
34.05%
最大入金加载:
104.68%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
222 (46.74%)
短期交易:
253 (53.26%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-1.25 USD
平均利润:
54.84 USD
平均损失:
-56.17 USD
最大连续失误:
9 (-546.07 USD)
最大连续亏损:
-650.00 USD (3)
每月增长:
-44.12%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 005.58 USD
最大值:
1 518.50 USD (100.27%)
相对跌幅:
结余:
94.59% (1 518.50 USD)
净值:
61.11% (450.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|393
|NQ100.R
|62
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|1
|CL.R
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|495
|NQ100.R
|-1K
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|-36
|NZDUSD
|-30
|EURNZD
|17
|CL.R
|-40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|34K
|NQ100.R
|-193K
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|901
|CHFJPY
|-2.6K
|NZDUSD
|-1.5K
|EURNZD
|1.5K
|CL.R
|-200
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +288.00 USD
最差交易: -352 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +89.10 USD
最大连续亏损: -546.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-57%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
59
0%
475
49%
34%
0.95
-1.25
USD
USD
95%
1:200