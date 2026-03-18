- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
223 (87.10%)
Убыточных трейдов:
33 (12.89%)
Лучший трейд:
87.96 USD
Худший трейд:
-181.38 USD
Общая прибыль:
2 177.95 USD (42 982 pips)
Общий убыток:
-1 407.48 USD (50 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (462.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
496.23 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.49%
Макс. загрузка депозита:
12.17%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
82 (32.03%)
Коротких трейдов:
174 (67.97%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
3.01 USD
Средняя прибыль:
9.77 USD
Средний убыток:
-42.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-117.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-280.26 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.58%
Годовой прогноз:
-79.85%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.70 USD
Максимальная:
404.21 USD (9.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.61% (403.93 USD)
По эквити:
7.95% (267.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|770
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-7.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.96 USD
Худший трейд: -181 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +462.10 USD
Макс. убыток в серии: -117.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
38 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
21
37%
256
87%
3%
1.54
3.01
USD
USD
11%
1:500