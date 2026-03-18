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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold 6 Chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Gold 6 Chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
Nataphol Bawornwiboonsook

Nataphol Bawornwiboonsook

We’re not coaches. We’re Chillin’. ✔️ Just copy, compound, and grow.
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably.
📈 Verified performance: 30%+ annually
→ 11 years backtest • 4 years live
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2026 23%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
223 (87.10%)
Убыточных трейдов:
33 (12.89%)
Лучший трейд:
87.96 USD
Худший трейд:
-181.38 USD
Общая прибыль:
2 177.95 USD (42 982 pips)
Общий убыток:
-1 407.48 USD (50 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (462.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
496.23 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.49%
Макс. загрузка депозита:
12.17%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
82 (32.03%)
Коротких трейдов:
174 (67.97%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
3.01 USD
Средняя прибыль:
9.77 USD
Средний убыток:
-42.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-117.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-280.26 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.58%
Годовой прогноз:
-79.85%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.70 USD
Максимальная:
404.21 USD (9.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.61% (403.93 USD)
По эквити:
7.95% (267.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 256
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 770
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -7.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.96 USD
Худший трейд: -181 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +462.10 USD
Макс. убыток в серии: -117.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 02:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.11% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 22:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.07 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 02:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.10 14:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.02 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.26 00:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.25 23:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.25 10:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.25 09:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.25 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.25 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 07:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.20 07:07
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold 6 Chillin
38 USD в месяц
23%
0
0
USD
3.5K
USD
21
37%
256
87%
3%
1.54
3.01
USD
11%
1:500
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