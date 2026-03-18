- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
277
盈利交易:
241 (87.00%)
亏损交易:
36 (13.00%)
最好交易:
87.96 USD
最差交易:
-181.38 USD
毛利:
2 330.91 USD (46 803 pips)
毛利亏损:
-1 466.14 USD (53 112 pips)
最大连续赢利:
36 (462.10 USD)
最大连续盈利:
496.23 USD (28)
夏普比率:
0.11
交易活动:
3.49%
最大入金加载:
12.17%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
2.14
长期交易:
97 (35.02%)
短期交易:
180 (64.98%)
利润因子:
1.59
预期回报:
3.12 USD
平均利润:
9.67 USD
平均损失:
-40.73 USD
最大连续失误:
3 (-117.33 USD)
最大连续亏损:
-280.26 USD (2)
每月增长:
-3.96%
年度预测:
-48.01%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
104.70 USD
最大值:
404.21 USD (9.90%)
相对跌幅:
结余:
10.61% (403.93 USD)
净值:
7.95% (267.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|865
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-6.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.96 USD
最差交易: -181 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +462.10 USD
最大连续亏损: -117.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月38 USD
26%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
22
38%
277
87%
3%
1.58
3.12
USD
USD
11%
1:500