- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
89 (95.69%)
Убыточных трейдов:
4 (4.30%)
Лучший трейд:
13.86 USD
Худший трейд:
-40.22 USD
Общая прибыль:
273.41 USD (1 976 891 pips)
Общий убыток:
-83.14 USD (812 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (109.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
109.43 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
23.22%
Макс. загрузка депозита:
29.06%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
4.73
Длинных трейдов:
51 (54.84%)
Коротких трейдов:
42 (45.16%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
2.05 USD
Средняя прибыль:
3.07 USD
Средний убыток:
-20.79 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-40.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.22 USD (1)
Прирост в месяц:
11.53%
Годовой прогноз:
139.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
40.22 USD (18.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.13% (39.64 USD)
По эквити:
41.71% (92.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|190
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.86 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.43 USD
Макс. убыток в серии: -40.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
124%
0
0
USD
USD
390
USD
USD
24
100%
93
95%
23%
3.28
2.05
USD
USD
42%
1:500