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Сигналы / MetaTrader 5 / Aura Bitcoin Normal Risk
Stanislav Tomilov

Aura Bitcoin Normal Risk

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 124%
Weltrade-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
89 (95.69%)
Убыточных трейдов:
4 (4.30%)
Лучший трейд:
13.86 USD
Худший трейд:
-40.22 USD
Общая прибыль:
273.41 USD (1 976 891 pips)
Общий убыток:
-83.14 USD (812 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (109.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
109.43 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
23.22%
Макс. загрузка депозита:
29.06%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
4.73
Длинных трейдов:
51 (54.84%)
Коротких трейдов:
42 (45.16%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
2.05 USD
Средняя прибыль:
3.07 USD
Средний убыток:
-20.79 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-40.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.22 USD (1)
Прирост в месяц:
11.53%
Годовой прогноз:
139.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
40.22 USD (18.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.13% (39.64 USD)
По эквити:
41.71% (92.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 190
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.86 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.43 USD
Макс. убыток в серии: -40.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
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Нет отзывов
2026.05.31 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.31 01:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.06 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.22 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.21 21:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.21 20:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.04.04 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.18 03:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.18 03:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aura Bitcoin Normal Risk
1000 USD в месяц
124%
0
0
USD
390
USD
24
100%
93
95%
23%
3.28
2.05
USD
42%
1:500
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