- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
90 (95.74%)
亏损交易:
4 (4.26%)
最好交易:
13.86 USD
最差交易:
-40.22 USD
毛利:
274.95 USD (1 992 334 pips)
毛利亏损:
-83.14 USD (812 194 pips)
最大连续赢利:
44 (110.97 USD)
最大连续盈利:
110.97 USD (44)
夏普比率:
0.32
交易活动:
23.22%
最大入金加载:
29.06%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 小时
采收率:
4.77
长期交易:
51 (54.26%)
短期交易:
43 (45.74%)
利润因子:
3.31
预期回报:
2.04 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-20.79 USD
最大连续失误:
1 (-40.22 USD)
最大连续亏损:
-40.22 USD (1)
每月增长:
11.97%
年度预测:
145.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
40.22 USD (18.19%)
相对跌幅:
结余:
15.13% (39.64 USD)
净值:
41.71% (92.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|192
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.86 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +110.97 USD
最大连续亏损: -40.22 USD
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PF
预期回报
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每月1000 USD
125%
0
0
USD
USD
392
USD
USD
24
100%
94
95%
23%
3.30
2.04
USD
USD
42%
1:500