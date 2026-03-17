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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldBaron Test RUR
Mikhail Sergeev

GoldBaron Test RUR

Mikhail Sergeev
Mikhail Sergeev

Mikhail Sergeev

3.9 (302)
Mikhail Sergeev is a qualified specialist in the field of trading with 17 years of experience. An expert in the development of indicators and trading systems for MetaTrader 5.
I work in a team with the best guys from TrendRiders. Together we create powerful tools for analyzing stock charts.
14 продуктов 3 сигнала 17 кодов 3 темы 38 комментариев
0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 -19%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
29 (54.71%)
Убыточных трейдов:
24 (45.28%)
Лучший трейд:
6 480.68 RUB
Худший трейд:
-8 195.64 RUB
Общая прибыль:
56 482.85 RUB (75 694 pips)
Общий убыток:
-71 412.48 RUB (92 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (7 239.22 RUB)
Макс. прибыль в серии:
12 071.25 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.42%
Макс. загрузка депозита:
54.53%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
37 (69.81%)
Коротких трейдов:
16 (30.19%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-281.69 RUB
Средняя прибыль:
1 947.68 RUB
Средний убыток:
-2 975.52 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-14 678.45 RUB)
Макс. убыток в серии:
-14 678.45 RUB (3)
Прирост в месяц:
-0.05%
Годовой прогноз:
-0.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25 357.98 RUB
Максимальная:
26 265.17 RUB (84.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.41% (25 357.98 RUB)
По эквити:
12.70% (13 790.15 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd -247
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 480.68 RUB
Худший трейд: -8 196 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7 239.22 RUB
Макс. убыток в серии: -14 678.45 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


17.03.2026

Первый запуск. EA GoldBaron версия 1.5, XAUUSD H1, 20 000RUR.

Запуск не удался. Недостаточно средств для обеспечения минимальной позиции. Не рассчитал особенности плеча 1:21. Для нормальной работы нужно 30 000RUR.


23.03.2026

Система находится на максимуме доходности. Жду просадки для более выгодного старта эксперта.

Нет отзывов
2026.08.07 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 08:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 22:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 20:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.17 18:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.21 17:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 02:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.04.30 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.24 00:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 20:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.10 15:40
Share of trading days is too low
2026.04.10 15:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.10 14:40
Share of trading days is too low
2026.04.10 14:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.10 05:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldBaron Test RUR
200 USD в месяц
-19%
0
0
USD
105K
RUB
18
100%
53
54%
26%
0.79
-281.69
RUB
27%
1:40
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