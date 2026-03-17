- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
29 (54.71%)
Убыточных трейдов:
24 (45.28%)
Лучший трейд:
6 480.68 RUB
Худший трейд:
-8 195.64 RUB
Общая прибыль:
56 482.85 RUB (75 694 pips)
Общий убыток:
-71 412.48 RUB (92 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (7 239.22 RUB)
Макс. прибыль в серии:
12 071.25 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.42%
Макс. загрузка депозита:
54.53%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
37 (69.81%)
Коротких трейдов:
16 (30.19%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-281.69 RUB
Средняя прибыль:
1 947.68 RUB
Средний убыток:
-2 975.52 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-14 678.45 RUB)
Макс. убыток в серии:
-14 678.45 RUB (3)
Прирост в месяц:
-0.05%
Годовой прогноз:
-0.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25 357.98 RUB
Максимальная:
26 265.17 RUB (84.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.41% (25 357.98 RUB)
По эквити:
12.70% (13 790.15 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|-247
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 480.68 RUB
Худший трейд: -8 196 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7 239.22 RUB
Макс. убыток в серии: -14 678.45 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
17.03.2026
Первый запуск. EA GoldBaron версия 1.5, XAUUSD H1, 20 000RUR.
Запуск не удался. Недостаточно средств для обеспечения минимальной позиции. Не рассчитал особенности плеча 1:21. Для нормальной работы нужно 30 000RUR.
23.03.2026
Система находится на максимуме доходности. Жду просадки для более выгодного старта эксперта.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
-19%
0
0
USD
USD
105K
RUB
RUB
18
100%
53
54%
26%
0.79
-281.69
RUB
RUB
27%
1:40