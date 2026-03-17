- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
30 (52.63%)
亏损交易:
27 (47.37%)
最好交易:
6 480.68 RUB
最差交易:
-8 195.64 RUB
毛利:
61 403.21 RUB (81 819 pips)
毛利亏损:
-76 289.17 RUB (98 301 pips)
最大连续赢利:
4 (7 239.22 RUB)
最大连续盈利:
12 071.25 RUB (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
28.46%
最大入金加载:
54.53%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
41 (71.93%)
短期交易:
16 (28.07%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-261.16 RUB
平均利润:
2 046.77 RUB
平均损失:
-2 825.52 RUB
最大连续失误:
3 (-14 678.45 RUB)
最大连续亏损:
-14 678.45 RUB (3)
每月增长:
-0.00%
年度预测:
-0.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
25 357.98 RUB
最大值:
26 265.17 RUB (84.98%)
相对跌幅:
结余:
27.41% (25 357.98 RUB)
净值:
12.70% (13 790.15 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|-247
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 480.68 RUB
最差交易: -8 196 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7 239.22 RUB
最大连续亏损: -14 678.45 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
17.03.2026
The first launch. EA GoldBaron version 1.5, XAUUSD H1, 20 000RUR.
The launch failed. There are not enough funds to secure a minimum position. I did not calculate the features of the 1:21 shoulder. 30,000 rubles are needed for normal operation.
23.03.2026
The system is at maximum profitability. I am waiting for a drawdown for a more profitable expert start.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
-19%
0
0
USD
USD
105K
RUB
RUB
19
100%
57
52%
28%
0.80
-261.16
RUB
RUB
27%
1:40