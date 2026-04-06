- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
185 (71.70%)
Убыточных трейдов:
73 (28.29%)
Лучший трейд:
162.48 USD
Худший трейд:
-296.11 USD
Общая прибыль:
4 399.81 USD (44 549 pips)
Общий убыток:
-3 359.57 USD (31 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (170.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
451.41 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.33%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
164 (63.57%)
Коротких трейдов:
94 (36.43%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
4.03 USD
Средняя прибыль:
23.78 USD
Средний убыток:
-46.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-473.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-473.01 USD (6)
Прирост в месяц:
3.61%
Годовой прогноз:
43.78%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
845.70 USD (16.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.03% (845.70 USD)
По эквити:
27.33% (1 440.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOILCash
|258
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOILCash
|1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOILCash
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +162.48 USD
Худший трейд: -296 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +170.15 USD
Макс. убыток в серии: -473.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
26%
2
6.9K
USD
USD
5K
USD
USD
21
76%
258
71%
100%
1.30
4.03
USD
USD
27%
1:500
Good