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Сигналы / MetaTrader 4 / Black Gold 2
Igor Loza

Black Gold 2

Igor Loza
Igor Loza

Igor Loza

5 (7)
https://t.me/+OmrsQTf1aB9kZmM6
6 сигналов 2 темы 1 комментарий
1 отзыв
Надежность
21 неделя
2 / 6.9K USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 26%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
185 (71.70%)
Убыточных трейдов:
73 (28.29%)
Лучший трейд:
162.48 USD
Худший трейд:
-296.11 USD
Общая прибыль:
4 399.81 USD (44 549 pips)
Общий убыток:
-3 359.57 USD (31 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (170.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
451.41 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.33%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
164 (63.57%)
Коротких трейдов:
94 (36.43%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
4.03 USD
Средняя прибыль:
23.78 USD
Средний убыток:
-46.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-473.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-473.01 USD (6)
Прирост в месяц:
3.61%
Годовой прогноз:
43.78%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
845.70 USD (16.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.03% (845.70 USD)
По эквити:
27.33% (1 440.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USOILCash 258
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USOILCash 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USOILCash 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +162.48 USD
Худший трейд: -296 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +170.15 USD
Макс. убыток в серии: -473.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Средняя оценка:
makedon-89
1379
makedon-89 2026.04.06 11:57 
 

Good

2026.08.04 12:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.02 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 06:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 07:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.26 14:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.20 17:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.17 13:25
Share of trading days is too low
2026.03.17 13:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.17 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.17 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.17 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.03.17 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.17 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Black Gold 2
40 USD в месяц
26%
2
6.9K
USD
5K
USD
21
76%
258
71%
100%
1.30
4.03
USD
27%
1:500
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