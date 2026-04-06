- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
261
盈利交易:
187 (71.64%)
亏损交易:
74 (28.35%)
最好交易:
162.48 USD
最差交易:
-296.11 USD
毛利:
4 504.29 USD (45 582 pips)
毛利亏损:
-3 434.32 USD (31 944 pips)
最大连续赢利:
21 (170.15 USD)
最大连续盈利:
451.41 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.27
长期交易:
167 (63.98%)
短期交易:
94 (36.02%)
利润因子:
1.31
预期回报:
4.10 USD
平均利润:
24.09 USD
平均损失:
-46.41 USD
最大连续失误:
6 (-473.01 USD)
最大连续亏损:
-473.01 USD (6)
每月增长:
4.22%
年度预测:
51.20%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
845.70 USD (16.03%)
相对跌幅:
结余:
16.03% (845.70 USD)
净值:
27.33% (1 440.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOILCash
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOILCash
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOILCash
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +162.48 USD
最差交易: -296 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +170.15 USD
最大连续亏损: -473.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
27%
2
7K
USD
USD
5.1K
USD
USD
21
77%
261
71%
100%
1.31
4.10
USD
USD
27%
1:500
Good